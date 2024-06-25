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港聞二

德信前校長涉泄試題瞞利益 認補習社女董事屬密友 互有好感6年同遊7次 控方指曾轉27萬至補習社

【明報專訊】德信學校時任校長郭超群涉任職期間串謀補習社時任女董事兼股東，在學校舉行考試和測驗前，將試題泄露予補習社；郭超群另被指向學校隱瞞他在補習社有財務利益。二人否認串謀觸犯公職人員行為失當及公職人員行為失當共兩罪，案件昨在區域法院開審。控方開案陳辭指出，郭超群登入學校系統將試題抄送到外置記憶體，記憶體其後連接到補習社的電腦。郭警誡下稱，他與女被告為「親密朋友」，互有好感，會一同慶生和交換禮物。

首被告郭超群（50歲，現時無業）涉於2017年7月24日至2021年6月12日期間，沒有向德信學校法團校董會申報、披露，或隱瞞他在勤舍學習中心（下稱中心）有限公司的財務利益。郭另被控與次被告彭詠嫺（46歲，報稱補習中心經營者）在2019年10月16日至2021年6月3日，在德信舉行考試和測驗的預定日期前，向上述中心泄露學校考試和測驗題目。

補習社20學生讀德信

控方開案陳辭稱，郭超群2013年9月起在該校任職校長，彭詠嫺為中心其中一名董事兼股東。案發期間有20名中心學生於德信就讀，彭的兒子為德信舊生，因而結識郭，二人關係親近，6年間曾一同外遊7次，不足一年間通話逾600次；郭一張個人八達通以彭的住址登記，以便進出。

控方續指，郭2017年6月向母親借款42萬元，翌月存入彭的戶口，彭其後將其中約27萬元轉帳到中心戶口。郭與母親的通訊紀錄顯示，郭母曾表示擔心中心學生人數不足，又說害怕郭做的事會被發現，郭回應做生意不應憂慮太多，他會小心。同年9月校方收到匿名投訴，指郭與鄰近學校一間補習中心的負責人有關連，郭否認（見另稿）；翌年10月德信一名家長投訴，質疑有人泄露試題，被告同樣向教育局人員否認。

試題抄至記憶體 連接補習社電腦

兩名被告於2021年6月被捕，郭超群警誡下指幾乎每年均會和彭以及其他友人旅遊。廉署人員從彭的手機發現郭2019至2020年曾向她發送小一至小六3份中文和8份英文測驗試題。調查亦發現，郭超群2021年5月曾登入學校系統，將含試題的3個檔案抄送到外置記憶體，記憶體其後連接到中心的電腦，中心搜出多套小一數學、小二英文和小五數學練習，內容與德信試題十分相似甚至完全一樣。受事件影響，德信小五學生2021年下學期主要科目的呈分試作廢，需安排重考。

【案件編號：DCCC 616/23】

相關字詞﹕補習社 公職人員行為失當 串謀公職人員行為失當 校長 德信學校

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