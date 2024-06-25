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港聞

港聞二

1823投訴內容 部分納入意見書

【明報專訊】本報查閱意見書發現，《基本法》23條立法收集的公眾意見不限於市民提交的意見書，也有市民致電政府熱線「1823」投訴內容，例如投訴有基層團體涉製造社會矛盾、有環保團體反對「明日大嶼」計劃、形容本地報章是「洗腦媒體」等，並提及對23條立法的意見。保安局回覆本報表示，若市民透過「1823」表達對立法有明確意見並同意轉介，便會計算為公眾諮詢的意見書。

翻查意見書，部分為「1823」轉介予保安局的投訴。保安局回覆本報表示，部分市民透過「1823」就23條立法提出明確立場或意見，若他們同意轉介相關部門處理，該意見便會計算在內。

立場明確者 同意下轉介保安局

本報查閱相關意見書時，部分投訴對象會被遮蓋。有市民投訴某團體以虛假消息污衊特區和中央政府，「發放仇恨特區政府的言論，弄虛作假，偏幫黑暴事件」，煽動市民對抗政府，挑起中港兩地矛盾，建議加快23條立法。另有投訴人引述一個基層組織對《財政預算案》「減糖」表示失望，認為該組織藉基層市民製造社會矛盾，導致社會不和諧。

有人投訴環保團體反對「明日大嶼」計劃，質疑涉外國勢力，妨礙本港經濟發展。部分投訴對象為傳播媒體，包括懷疑有外媒勾結外國勢力，也有投訴點名一本地報章是「洗腦媒體」，涉煽動市民。

有促立法阻食物污染 無關23條

同時有與23條立法建議未見明顯關係的投訴，當局列為公眾意見書，包括有市民聲稱光顧連鎖快餐店的時侯，懷疑食物遭加入化學物料，促請政府跟進和立法阻止。

另外，有市民在意見書附上保安局長鄧炳強的社交網站圖片，相中顯示鄧使用華為手機，意見書表示：「很開心看到你跟我用的手機是同一個型號，我也支持23條立法！」

（23條意見書透視系列．二）

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