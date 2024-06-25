意見書現範本 張欣宇：意在表支持 保安局：相同內容計一份

明報記者 鄭啟智 林勵

記者閱逾6500份 見3500份範本

本報自今年3月根據《公開資料守則》查閱23條立法的公眾意見書，每次限時兩小時，在3個月內查閱8次，只完成查閱逾半意見書約6500份，統計後發現多組內容相同的意見書，涉至少3500份，佔整體約四分之一。根據保安局長鄧炳強早前表示，諮詢期間收到97份反對意見書；本報查閱時未見有反對意見的範本。保安局回覆本報表示，未有統計不同意見書模式，如果同一市民或團體提交多於一份內容相同的意見書，只當一份計算。

有數份意見書以「參考範本」為標題，同時列出10個版本的意見內容，分別列明供基層社團、法律界、工商界等採用（見表），每款長約100字。經統計後發現，共有至少2545份意見書的內容來自該「範本」。多個同鄉社團、地區團體及個別區議員各自提交的意見書，與該範本幾乎一樣，當中多人否認獲提供範本。離島區議員黃漢權解釋，是響應鄉議局動員提交意見書，「大家傾偈時，話我們這樣寫，做一個共識，所以大家都有些相似」。

陳月明：意見來來去去都這樣

勞聯副主席譚金蓮稱，根據政府文件撰寫意見，估計大家均參考諮詢文件的重要字眼，被問到其他人的意見書內容與她相同，她說「可能參考我們」。深圳大鵬同鄉會會長何志強拒絕回應，反問：「支持立法有咩問題？大致上都是這樣的意思。」

部分鄉委會分別提交多份一式一樣的意見書，其中打鼓嶺鄉委會提交至少497份意見書表格，表示23條立法屬「責無旁貸的憲制責任」，留有空格予村民填上姓名。打鼓嶺鄉委會主席、立法會議員陳月明解釋，「他們的意見，來來去去都是這樣，『支持啦，快些通過，之後快些發展』，通常村民口頭講完，叫我們幫他寫」，遂製作意見書表格，村民自發簽署。她強調沒有刻意宣傳和組織，舉例當時正值新春，有活動聚集大批村民，不少人主動簽署意見書。「屏山鄉村代表」及「十八鄉村代表」亦分別提交至少77份和64份內容相同、不同人署名的意見書表格。

內文附提示 「闡述支持理由」

另有一組涉至少280份的意見書，約100字內容大致相同，表示「國安才能家安」，國安法律愈清晰，市民生活愈安心；有意見書的內文附提示字句，稱「可結合自身經歷和理解，闡述支持理由」。

滬港社團總會則提交約60份內容相同的意見書，署名者大部分是該會執委，包括王沛詩、劉炳章、趙國雄等。該會副會長、立法會議員張欣宇表示，當時總會呼籲會員表態支持立法，並提供範本。對於為何不各自撰寫意見書，他認為並非討論技術問題，旨在表達原則上的支持，採用範本較方便，實際上類似聯署，稱沒有考慮要令支持意見書佔大多數。

有團體則動員支持立法，有提交意見者附載港區省級政協委員聯誼會的呼籲信。該會主席蘇清棟及會長霍啟山在信中呼籲會員，基於諮詢文件等公開資料，表達支持立法，並要求會員提交意見書後通知會方，以便統計數字，其中有省級政協委員的意見書簡單一句「此意見書回覆為：支持！」，並附載呼籲信，以及他着助手「你給回覆一下支持就可以了」的指示。

（23條意見書透視系列．二）