流水集會案終極上訴押後裁決 上訴方爭議定罪限遊行權違相稱性

上訴人為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、李柱銘。案件由終院首席法官張舉能，常任法官李義、霍兆剛、林文瀚及非常任法官廖柏嘉勳爵審理。

上訴方爭議，終院是否應採納英國最高法院就涉及和平集會表達自由的Ziegler等兩案中具說服力但對終院無約束力的判決，以及應在什麼情况和程度下評估執行層面上的相稱性（operational proportionality）。

張舉能質疑相稱性評估無止境

代表黎智英的資深大律師余若薇陳辭指出，當時進出維園參與合法集會約有30萬人之多，為讓市民和平散去，民陣安排糾察帶領他們離開。余認為定罪是對市民基本權利設下限制，法庭定罪時應考慮是否違反相稱性；她力陳上訴人有合理辯解，受憲法權利保障下參與和平集會。

首席法官張舉能關注，若然控方就所有控罪元素舉證至毫無合理疑點，仍需評估定罪相稱性是否永無止境。代表吳靄儀的資深大律師何沛謙稱，上訴人當時的行為和平，在人數眾多情况下沒發生事端；法庭在上訴和司法覆核階段也應檢視定罪是否符合相稱性。

代表梁國雄的資深大律師潘熙引述另案稱，兩組4人被指違反8人限聚令，法庭應就審視執行相稱性，確保市民基本權利。代表何俊仁及李柱銘的資深大律師彭耀鴻提出，案發當日警方未拘捕各人，而即使控方檢控被告，法庭應作最後把關才定罪。

控方指說法如「搬龍門」

律政司一方的資深大律師余若海陳辭提到2019年6月至8月本港的社會氣氛，稱當時有18次暴力事件從合法集會演變而成，並關注以相稱性評估挑戰，猶如要求重新裁決。他稱上訴人明知而違反警方禁令帶頭遊行，加上終院早前就鄒幸彤案裁決，質疑上訴方說法是「搬龍門」。

【案件編號：FACC 2-6/24】

明報記者

（反修例風暴）