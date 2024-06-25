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朗然押後揀樓 房協：白表申請未審完 引述保華稱「欠薪事件已解決」

【明報專訊】房協去年底推售觀塘安達臣道資助出售項目「朗然」，早前曾發生總承建商保華建築拖欠地盤工人薪金事件，該項目預計明年底落成，原定今年第二季開始揀樓程序。房協昨回應本報查詢證實安排有變，稱由於白表申請人資格審核程序未完成，需延期揀樓，日內會發信通知受影響申請人。房協引述保華確認追薪事件已解決。有立法會議員促請房協盡快交代朗然具體銷售安排，以免影響申請人置業部署。公屋聯會認為隨着樓市下行，朗然押後揀樓或不利銷情。

朗然去年11月底接受申請，推出422伙，以市價六二折出售，共接獲13,001份申請表。房協回應稱，今年2月為12,969份有效申請表作電腦抽籤後，一直按優先次序審核白表申請人資格，有關工作仍在處理，故原計劃第二季揀樓安排需延期，日內會陸續發信通知申請人（未通過資格審核者除外）。房協無回應具體揀樓時間。

房協又表示，朗然揀樓安排毋須一手住宅物業銷售監管局（銷監局）批准，但房協會更新網上相關資料。房協過去曾公布項目「關鍵日期」（項目符合批地文件條件的日期，一般視為落成時間）為2025年12月31日，房協表示現時並無申請更改關鍵日期。

至於朗然地盤今年5月25日發生的工人追薪事件，房協表示已獲保華建築確認已解決。

勞工處昨日回覆查詢稱，已聯繫受影響工人的僱主及涉事承判商，協助解決工友欠薪申索。本報昨以電郵向保華查詢，至截稿前未獲回應。

憂影響申請人置業部署

梁文廣促交代揀樓時間

立法會房屋事務委員會成員梁文廣說，不評論朗然延期揀樓是否與其他因素有關，但關注房協未有具體交代揀樓時間，擔心影響申請人置業部署。

梁文廣促請房協應盡快交代何時展開揀樓安排，同時應制訂應變方案，以便申請人獲合理保障。

公屋聯會：押後或礙銷情

公屋聯會總幹事招國偉表示，朗然押後揀樓，或不利銷售反應。招國偉解釋，近月樓市下滑，樓價趨跌，朗然準買家在市場有更多選擇；另朗然以市值六二折定價，樓價下跌亦令折扣率變為七折或以上，加上下期居屋稍後公布銷售安排，恐令部分中籤者寧等下期居屋才申購。

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