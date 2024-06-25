簡屋首日收1800表 劏房戶盼慳租 有因選址遠女兒要轉校棄申 「數年後又要遷」

【明報專訊】首批簡約公屋昨日起接受合資格人士申請，大批市民到樂富房委會客務中心的簡約公屋資訊站交表及查詢，當中不乏劏房住戶，他們表示現時以月租約5000至7000元租住劏房，部分人租金佔去收入約一半，期望可入住簡約公屋改善居住環境及紓緩經濟壓力。有葵青區居民昨到場了解後認為首批簡約公屋兩個選址均不靠近原住處，考慮到女兒就學問題，放棄申請。房屋局昨晚表示，首日共收到1800份申請表。
第一期簡約公屋共提供約4400個單位，兩項目分別位於元朗攸壆路及牛頭角彩興路，單位租金介乎740至2650元。申請人須為輪候傳統公屋3年或以上，以家庭申請為優先。房屋局早前已向合資格者寄出申請表，下月15日前交表將獲優先處理。
何永賢指「反應熱烈」
房屋局長何永賢昨在facebook發帖，形容首日申請反應熱烈，早上高峰時有百多人到場取籌諮詢，自行到場遞表的亦估計有近300份，房屋局副局長戴尚誠早上曾到資訊站視察。另外，本報記者昨午到訪資訊站，亦見房屋署長羅淑佩到場了解。
50多歲的黃先生昨午偕妻到場交表，他說現居觀塘區劏房，租金近7000元，輪候公屋已3年多。他形容簡約公屋租金非常實惠，「平咗租金，已經對我哋呢啲市民好大影響㗎啦！」又認為入住簡約公屋不會影響輪候申請公屋的安排很好，可讓基層在相對舒適的居所輪候公屋。他最希望獲派牛頭角項目的單位。
劏房單親母感「委屈個女」
冀簡屋改善居住環境
已輪候公屋3年多的劉女士帶同讀小五的女兒交表，她現居黃大仙區劏房，稱住所面積不足100方呎，「基本上轉個身都好難，莫講話放張書枱」，女兒平日要在牀邊做功課，「委屈個女」。她說現時月租近6000元對其單親家庭頗「吃力」，認為簡約公屋簡約得來生活配套充足，冀為女兒提供更好生活環境。
育有一女、一家五口居於葵青區的李先生昨到場了解後表示不考慮申請。與父母及妻女同住的他已輪候公屋近5年，認為簡約公屋屬過渡性質，數年後又搬遷終究不便，花費亦會不少。他說現時所住區域不接近兩個簡屋選址，不希望女兒因此要轉校及重新適應，「一動不如一靜」。
快將退休的黃女士現居旺角區劏房，月租近5000元，佔去約一半收入，她擔憂退休後只靠兼職無法應付生活開支，希望成功申請簡約公屋，紓緩經濟壓力。她說最終目標當然是盡快「上樓」獲配公屋，但認為簡約公屋為他們這班在劏房中輪候的人帶來「曙光」。