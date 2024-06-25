簡屋首日收1800表 劏房戶盼慳租 有因選址遠女兒要轉校棄申 「數年後又要遷」

第一期簡約公屋共提供約4400個單位，兩項目分別位於元朗攸壆路及牛頭角彩興路，單位租金介乎740至2650元。申請人須為輪候傳統公屋3年或以上，以家庭申請為優先。房屋局早前已向合資格者寄出申請表，下月15日前交表將獲優先處理。

何永賢指「反應熱烈」

房屋局長何永賢昨在facebook發帖，形容首日申請反應熱烈，早上高峰時有百多人到場取籌諮詢，自行到場遞表的亦估計有近300份，房屋局副局長戴尚誠早上曾到資訊站視察。另外，本報記者昨午到訪資訊站，亦見房屋署長羅淑佩到場了解。

50多歲的黃先生昨午偕妻到場交表，他說現居觀塘區劏房，租金近7000元，輪候公屋已3年多。他形容簡約公屋租金非常實惠，「平咗租金，已經對我哋呢啲市民好大影響㗎啦！」又認為入住簡約公屋不會影響輪候申請公屋的安排很好，可讓基層在相對舒適的居所輪候公屋。他最希望獲派牛頭角項目的單位。

劏房單親母感「委屈個女」

冀簡屋改善居住環境

已輪候公屋3年多的劉女士帶同讀小五的女兒交表，她現居黃大仙區劏房，稱住所面積不足100方呎，「基本上轉個身都好難，莫講話放張書枱」，女兒平日要在牀邊做功課，「委屈個女」。她說現時月租近6000元對其單親家庭頗「吃力」，認為簡約公屋簡約得來生活配套充足，冀為女兒提供更好生活環境。

育有一女、一家五口居於葵青區的李先生昨到場了解後表示不考慮申請。與父母及妻女同住的他已輪候公屋近5年，認為簡約公屋屬過渡性質，數年後又搬遷終究不便，花費亦會不少。他說現時所住區域不接近兩個簡屋選址，不希望女兒因此要轉校及重新適應，「一動不如一靜」。

快將退休的黃女士現居旺角區劏房，月租近5000元，佔去約一半收入，她擔憂退休後只靠兼職無法應付生活開支，希望成功申請簡約公屋，紓緩經濟壓力。她說最終目標當然是盡快「上樓」獲配公屋，但認為簡約公屋為他們這班在劏房中輪候的人帶來「曙光」。