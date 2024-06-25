指主審閱保密材料或偏頗 支聯顛覆案鄒幸彤申換官

鄒指警報告指控嚴重 辯方無法知情

案件由法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫審理，本身是大律師的鄒幸彤昨親自陳辭，控方由律政司副刑事檢控專員譚耀豪代表。鄒表示，黎官早前審理支聯會拒交資料案上訴、閱讀被遮蓋的PII材料，可能有意無意受影響，而辯方無法閱讀材料，構成審訊偏頗。

鄒幸彤又指涉案PII材料包括警方調查報告、按國安法實施細則發通知書的申請文件等（見表）；時任裁判官羅德泉就「拒交資料案」頒判辭，曾將部分材料納入附件，公眾可上網閱覽，惟涉及人物、其他組織等段落被遮蓋，判辭猶如「一大堆黑色墨水」。

法官李運騰關注，裁判官批准控方隱去PII材料時，裁定材料牽涉警方正調查的案件，與支聯會沒有關係。鄒回應稱，警方調查報告一併分析支聯會和其他機構的行為，審視國安風險，難說其他組織和支聯會無關。李官遂問，拒交資料案已審結超過一年，控方是否仍有需要遮蓋資料，譚耀豪回答是。

鄒幸彤稱，警方調查報告描述支聯會舉辦燭光晚會等，正是案件證據，法官不應審訊前閱讀警方材料，此舉如控方和法官私下溝通案情，「唔可以話法官係專業而警方攝嘢畀法官睇係無問題」。鄒又提到，有警方文件指支聯會涉分裂國家、顛覆政權等罪行，作極具傷害的指稱，法官審訊前收到警隊內部分析，情况極不理想；無論是警方表述或第三方信息，若法官收到辯方不知情的資料，都有違公平審訊。

官：非與警友好 不會盡信

鄒幸彤提及一宗案例，為主審法官收到相識大律師的電郵，內容涉及案中人，令法官決定避席。李官稱，該案例的法官收到同業的電郵，「但係我哋法官唔係同警察friend（友好），唔係警察講咩我哋就信」。

譚耀豪回應稱，專業法官已作司法誓言，會將與案無關的指控拋諸腦後，只有罕有情况才能換法官。控方稱，法官黎婉姫曾在較早階段接觸警方調查報告，不會令審訊偏頗。法官聽畢陳辭，押後至7月5日頒書面裁決。

【案件編號：HCCC 155/22】

（港區國安法）