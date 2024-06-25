明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

指主審閱保密材料或偏頗 支聯顛覆案鄒幸彤申換官

【明報專訊】已解散的支聯會，前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控《港區國安法》煽動他人顛覆國家政權罪，主審法官黎婉姫曾閱讀公眾利益豁免權（PII）下隱去的材料，鄒幸彤要求法官避席，昨於高院審理。鄒表示，黎官曾閱讀警方調查支聯會的報告，涉及極嚴重指控，辯方無從得知內容，審訊或有偏頗。法官李運騰稱，「我哋法官唔係同警察friend（友好），唔係警察講咩我哋就信」。

鄒指警報告指控嚴重 辯方無法知情

案件由法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫審理，本身是大律師的鄒幸彤昨親自陳辭，控方由律政司副刑事檢控專員譚耀豪代表。鄒表示，黎官早前審理支聯會拒交資料案上訴、閱讀被遮蓋的PII材料，可能有意無意受影響，而辯方無法閱讀材料，構成審訊偏頗。

鄒幸彤又指涉案PII材料包括警方調查報告、按國安法實施細則發通知書的申請文件等（見表）；時任裁判官羅德泉就「拒交資料案」頒判辭，曾將部分材料納入附件，公眾可上網閱覽，惟涉及人物、其他組織等段落被遮蓋，判辭猶如「一大堆黑色墨水」。

法官李運騰關注，裁判官批准控方隱去PII材料時，裁定材料牽涉警方正調查的案件，與支聯會沒有關係。鄒回應稱，警方調查報告一併分析支聯會和其他機構的行為，審視國安風險，難說其他組織和支聯會無關。李官遂問，拒交資料案已審結超過一年，控方是否仍有需要遮蓋資料，譚耀豪回答是。

鄒幸彤稱，警方調查報告描述支聯會舉辦燭光晚會等，正是案件證據，法官不應審訊前閱讀警方材料，此舉如控方和法官私下溝通案情，「唔可以話法官係專業而警方攝嘢畀法官睇係無問題」。鄒又提到，有警方文件指支聯會涉分裂國家、顛覆政權等罪行，作極具傷害的指稱，法官審訊前收到警隊內部分析，情况極不理想；無論是警方表述或第三方信息，若法官收到辯方不知情的資料，都有違公平審訊。

官：非與警友好 不會盡信

鄒幸彤提及一宗案例，為主審法官收到相識大律師的電郵，內容涉及案中人，令法官決定避席。李官稱，該案例的法官收到同業的電郵，「但係我哋法官唔係同警察friend（友好），唔係警察講咩我哋就信」。

譚耀豪回應稱，專業法官已作司法誓言，會將與案無關的指控拋諸腦後，只有罕有情况才能換法官。控方稱，法官黎婉姫曾在較早階段接觸警方調查報告，不會令審訊偏頗。法官聽畢陳辭，押後至7月5日頒書面裁決。

【案件編號：HCCC 155/22】

（港區國安法）

上 / 下一篇新聞

23條生效提早獲釋遭撤 二代美隊申覆核 指無追溯力 新安排違程序公義
23條生效提早獲釋遭撤 二代美隊申覆核 指無追溯力 新安排違程序公義
同犯國安罪 前支聯兩常委服足刑期
同犯國安罪 前支聯兩常委服足刑期
簡屋首日收1800表 劏房戶盼慳租 有因選址遠女兒要轉校棄申 「數年後又要遷」
簡屋首日收1800表 劏房戶盼慳租 有因選址遠女兒要轉校棄申 「數年後又要遷」
朗然押後揀樓 房協：白表申請未審完 引述保華稱「欠薪事件已解決」
朗然押後揀樓 房協：白表申請未審完 引述保華稱「欠薪事件已解決」
流水集會案終極上訴押後裁決 上訴方爭議定罪限遊行權違相稱性
流水集會案終極上訴押後裁決 上訴方爭議定罪限遊行權違相稱性
傳媒區再推遠 隔馬路影囚車
傳媒區再推遠 隔馬路影囚車
警財務專家：劉佩凝戶口曾向屠龍隊長轉帳24萬
警財務專家：劉佩凝戶口曾向屠龍隊長轉帳24萬
意見書現範本 張欣宇：意在表支持 保安局：相同內容計一份
意見書現範本 張欣宇：意在表支持 保安局：相同內容計一份
1823投訴內容 部分納入意見書
1823投訴內容 部分納入意見書
德信前校長涉泄試題瞞利益 認補習社女董事屬密友 互有好感6年同遊7次 控方指曾轉27萬至補習社
德信前校長涉泄試題瞞利益 認補習社女董事屬密友 互有好感6年同遊7次 控方指曾轉27萬至補習社
匿名投訴指利益衝突 校監：信任郭沒理會
匿名投訴指利益衝突 校監：信任郭沒理會
兩噸金屬管脫落 擊斃吊運工人 親屬盼知真相 專家：或涉超重綑紮不當
兩噸金屬管脫落 擊斃吊運工人 親屬盼知真相 專家：或涉超重綑紮不當
亞博男工4米墮地危殆
亞博男工4米墮地危殆
指機場後備系統非無縫對接 陳仲尼促檢視
指機場後備系統非無縫對接 陳仲尼促檢視
龍蝦灣行山漢尋回不治 料曾中暑
龍蝦灣行山漢尋回不治 料曾中暑
中大改良心瓣倒流手術 7宗病情轉輕
中大改良心瓣倒流手術 7宗病情轉輕
警涉向淫媒「通水」 曾同入酒店房間
警涉向淫媒「通水」 曾同入酒店房間
東九集運撥2.6億勘查 已洽4內地1海外公司
東九集運撥2.6億勘查 已洽4內地1海外公司
議員憂新焚化爐處理量 難2035年「零廢堆填」
議員憂新焚化爐處理量 難2035年「零廢堆填」
灣區熱搜：鐵路樞紐南沙站將動工 2028通車 長遠接入29路線 勝亞洲最大白雲站
灣區熱搜：鐵路樞紐南沙站將動工 2028通車 長遠接入29路線 勝亞洲最大白雲站
灣區熱搜：廣州地鐵去年客運量重上30億人次
灣區熱搜：廣州地鐵去年客運量重上30億人次
灣區手記：短途的士 ／文：尚東美
灣區手記：短途的士 ／文：尚東美
【Emily】赴英游凍水10粒鐘 港青誓跨北海峽 港首人挑戰 籌款捐助基層青少年
【Emily】赴英游凍水10粒鐘 港青誓跨北海峽 港首人挑戰 籌款捐助基層青少年
【Emily】應科院暑期實習 110人參加破紀錄
【Emily】應科院暑期實習 110人參加破紀錄
【Emily】會展反恐演習 議員話大開眼界
【Emily】會展反恐演習 議員話大開眼界
【Emily】粵港澳傳媒訪灣區3市 參觀基建科企
【Emily】粵港澳傳媒訪灣區3市 參觀基建科企
【Emily】文錦渡電動旅巴投運 免費搭至7．24
【Emily】文錦渡電動旅巴投運 免費搭至7．24
【Emily】香島生臨遊日 去領館學講「阿呢加多」
【Emily】香島生臨遊日 去領館學講「阿呢加多」