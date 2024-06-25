23條生效提早獲釋遭撤 二代美隊申覆核 指無追溯力 新安排違程序公義

行為良好可減刑1/3 現續囚至少一年

申請人為馬俊文，擬定答辯人為懲教署長。入稟狀詳列馬於2020年11月被還押，其後被裁定煽動他人分裂國家罪成，經上訴後改判囚5年的時序。根據《監獄規則》，若囚犯實際刑期超過一個月，可因勤奮及行為良好獲減刑最多三分之一。馬於今年2月24日獲告知將於3月25日獲釋，但在3月23日「23條」刊憲生效後，突被告知原定獲釋日期被取消，須繼續服刑至少一年。署方人員憂慮馬俊文會因新安排於心理上造成極大受打擊，安排他留院兩天（見表）。

國安囚犯評審會：未證不會危國安

馬於3月25日就新安排提交書面陳辭以示反對，同日下午他收到由「犯危國家安全罪行的在囚人士評審委員會」（下稱委員會）提供的便箋，稱考慮到他在獄中行為、更新進度及心理狀况評估，認為「現階段沒有任何資料表明，如果對馬先生給予減刑，馬先生不會不利於國家安全」，即委員會不信納提早釋放馬，所以不建議將馬的個案轉介予監管釋囚委員會以考慮提早釋放。

申請方指署長易濫用酌情權

顛倒舉證責任 國安標準模糊

覆核申請方認為，委員會基於「23條」修訂的《監獄規則》第69條而拒絕予以減刑，而署長須信納「不會不利於國家安全」，否則不予減刑；申請方質疑署長在作出上述測試時予以酌情權的寬度，具不確定性及濫用風險。申請方又指「23條」顛倒舉證責任，囚犯須自證如何「不會不利於國家安全」，而國安測試標準模糊，囚犯未必能明白如何達標，條例變相容易被濫用，申請方更認為延長監禁期屬任意拘留，違反《香港人權法案條例》第5、6條所保障在囚者的人道及人權。

入稟狀續稱，懲教署早於「23條」生效前一個月決定給予減刑，而馬在條例生效當日已服刑40個月，但署方在獲釋前兩天撤銷原有決定，質疑做法違反人權法中列明刑罰不具追溯力的條文；而且「23條」列明行使權力的一方應為懲教署長，而非委員會，委員會的權力來源未能在法律上有追溯權利，直至入稟此刻，申請方仍未收到署方就委員會澄清的回覆。

入稟狀亦指委員會的決定及做法有違程序公義，馬缺乏公平的申辯程序，只能以書面形式申述，沒有口頭聽證的機會，而懲教署回覆亦缺乏有力原因支持新安排。申請方認為懲教署疏忽令其受到非法拘禁，要求法庭頒令即時釋放馬俊文。

【案件編號：HCAL979/24】

明報記者

（港區國安法）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676