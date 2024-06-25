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灣區熱搜：廣州地鐵去年客運量重上30億人次

【明報專訊】廣州地鐵集團早前公布2023年年報數據顯示，去年廣州地鐵（含廣東城際、有軌電車）日均客運量860.52萬人次，佔全市公共交通出行總量69%，按年上升6個百分點，地鐵繼續是廣州市民出行首選。

去年全年廣州地鐵（不含城際、有軌）客運總量達到31.3億人次，亦是相隔4年之後，再次重上30億人次大關。而去年廣州市內開通了兩條新地鐵線，分別為5號線東延段及7號線二期，連同廣東城際、有軌電車，由廣州地鐵營運的市內外線路增至28條，營運里程1066.8公里，居全國前列。

論到最繁忙地鐵站，年報顯示，去年日均客運量三甲仍然是體育西路、珠江新城、嘉禾望崗3個站，日均客運量分別是46.4萬人次、33.92萬人次和31.75萬人次；公園前站則以24.4萬人次「險勝」客村站的24.24萬人次。路線方面，3號線及支線最忙，日均客運量達180.16萬人次，隨其後是2號線的107.86萬人次和5號線的101.71萬人次。

另外，廣州地鐵去年完成重點項目投資近861億元人民幣，突破歷史新高，在新線建設方面，包括新開工的8號線北延段、8號線北延段支線、南沙至珠海（中山）城際、廣河高鐵白雲機場T3至江村西段等4條線路。

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