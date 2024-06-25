灣區熱搜：鐵路樞紐南沙站將動工 2028通車 長遠接入29路線 勝亞洲最大白雲站

明報記者 陳子凌

南沙站位於南沙區南部的珠江街道，鄰近地鐵18號線萬頃沙站，總面積達12萬平方米，是廣州市客運樞紐「五主四輔」的重要輔助站，亦是《南沙綜合交通樞紐規劃（2020-2035年）》提到「一主（南沙站）一輔（慶盛站）」鐵路客運站格局中的主站。據2021年廣州市發改委公示，整個南沙站綜合交通樞紐項目總投資額約5億元（人民幣，下同），將建設南沙站國鐵站場、站房及站前廣場等車站主要設施。

根據規劃，南沙站將引入南沙港鐵路、深茂鐵路、廣中珠澳高鐵、肇順南、中南虎城際；地鐵方面會接入18號線、15號線和4號線復線；遠期規劃南沙站將設14個車站月台，接入29條鐵路線，規模將比去年底開通、現為亞洲最大火車站的白雲站（11台24線）更大。

一小時內達灣區各市 利整合珠三角資源

據了解，南沙站房的配套工程由南沙產業園管理局統籌管理，包括地下城市通廊、的士停車場、高架汽車落客平台、市政配套停車場、地面城市通廊，這些工程將與車站主體同步開始建設，計劃於2028年3月全面營運通車。屆時，加上已通車的深中通道萬頃沙支線，從南沙站去深圳機場只需30分鐘，前往珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門等大灣區城市亦在1小時內，能有效解決南沙南部交通不便的情况，提升南沙作為整個大灣區中心點的優勢。

廣東省城鄉規劃設計研究院總工程師馬向明認為，南沙站是整合珠三角東西兩岸跟南北資源的最佳位置，未來東岸香港、深圳，西岸橫琴、澳門，以及廣州的資源都可以在此整合，令南沙區更方便地運用整個珠三角的區域資源，「所以這個車站的建設，對於南沙區實現《南沙方案》中協同港澳、面向世界的功能，具有實質支撐作用，對於東西兩岸的融合也是意義重大」。