「百圖生科」落戶 開生物計算中心

【明報專訊】早前與港產「獨角獸」科企思謀集團簽署戰略合作協議、由政府成立的香港投資管理有限公司，今天（24日）有第二項投資，與生命科學人工智能大模型公司百圖生科（BioMap）簽署戰略合作協議。財政司長陳茂波稱，百圖生科將正式宣布在港設立其全球首個生物計算創新中心，利用其大模型支持更多生物計算（bio-computing）相關團隊，在醫藥及健康、綠色科技、工業創新等範疇加速研究及成果轉化，並會提供更多優質的就業及實習機會。
陳茂波：港AI生命科技有基礎
有望搶「先行者優勢」
陳茂波昨於網誌稱，人工智能及生命科技均是香港創科發展重點範疇，兩者結合建構出一個全新且充滿活力和巨大機遇的生物計算行業，香港在這兩個範疇已有一定基礎，透過加速推動創新和加強人才培訓，香港可更快向前探索，有望在新領域搶佔「先行者優勢」。
他提到瑞士洛桑國際管理發展學院最近發布的《2024年世界競爭力年報》，香港多個與創科相關的意見指標，包括「技術開發與應用」、「科學研究的法例」、「知識產權」、「知識轉移」升至全球前10名內，認為該些範圍都是香港吸引創科企業落戶的重要優勢，未來政府會繼續加強有關方面工作，鞏固香港創科發展的良好勢頭。
簽約儀式同場會舉行首屆「國際生物計算創新峰會」，陳茂波稱與會者包括人工智能、生命科技等領域的國際專家、學者和行業代表，將共同探索生物計算的發展機遇。