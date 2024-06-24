「百圖生科」落戶 開生物計算中心

陳茂波：港AI生命科技有基礎

有望搶「先行者優勢」

陳茂波昨於網誌稱，人工智能及生命科技均是香港創科發展重點範疇，兩者結合建構出一個全新且充滿活力和巨大機遇的生物計算行業，香港在這兩個範疇已有一定基礎，透過加速推動創新和加強人才培訓，香港可更快向前探索，有望在新領域搶佔「先行者優勢」。

他提到瑞士洛桑國際管理發展學院最近發布的《2024年世界競爭力年報》，香港多個與創科相關的意見指標，包括「技術開發與應用」、「科學研究的法例」、「知識產權」、「知識轉移」升至全球前10名內，認為該些範圍都是香港吸引創科企業落戶的重要優勢，未來政府會繼續加強有關方面工作，鞏固香港創科發展的良好勢頭。

簽約儀式同場會舉行首屆「國際生物計算創新峰會」，陳茂波稱與會者包括人工智能、生命科技等領域的國際專家、學者和行業代表，將共同探索生物計算的發展機遇。