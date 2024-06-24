明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

政府收棕地 發展局：助37受影響業者獲規劃許可

【明報專訊】政府收回及清理棕地時或會有經營者受影響，發展局長甯漢豪昨在網誌表示，截至今年3月底已協助37個受政府項目影響的棕地作業經營者取得規劃許可，包括受古洞北／粉嶺北新發展區、洪水橋／厦村新發展區和元朗南發展區項目影響的經營者，分別來自物流、汽車維修、製木及鄉郊工業、建造業等行業。

甯漢豪稱，政府長遠目標是發展多層現代產業大樓，並容納受政府發展影響的棕地作業，惟興建需時，而且並非適用於所有棕地作業，故當局以「金錢補償與協調服務並行」的政策方向，協助受影響的業務經營者，安排地政總署盡早主動接觸他們提供協助及金錢補償，亦會物色合適的政府土地，讓作業者參與短期租約投標。

農業園第一期農地已全分配

她稱已成立跨專業專隊，為覓地重置者提供規劃及地政諮詢服務；隨着新發展區發展，收地工作可能會影響更多棕地作業者，當局會密切留意情况，加緊處理及支援受影響人士。

甯又說，容許受影響農戶優先申請租用位於古洞南的「農業園」，以進行現代化及商業化作物生產，第一期的農地已悉數分配予受政府發展項目影響的農戶，包括受古洞北／粉嶺北新發展區及其他政府發展項目影響的農戶，當局正規劃及籌備「農業園」第二期首階段工作，料工程最快明年展開。

上 / 下一篇新聞