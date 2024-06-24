政府收棕地 發展局：助37受影響業者獲規劃許可

甯漢豪稱，政府長遠目標是發展多層現代產業大樓，並容納受政府發展影響的棕地作業，惟興建需時，而且並非適用於所有棕地作業，故當局以「金錢補償與協調服務並行」的政策方向，協助受影響的業務經營者，安排地政總署盡早主動接觸他們提供協助及金錢補償，亦會物色合適的政府土地，讓作業者參與短期租約投標。

農業園第一期農地已全分配

她稱已成立跨專業專隊，為覓地重置者提供規劃及地政諮詢服務；隨着新發展區發展，收地工作可能會影響更多棕地作業者，當局會密切留意情况，加緊處理及支援受影響人士。

甯又說，容許受影響農戶優先申請租用位於古洞南的「農業園」，以進行現代化及商業化作物生產，第一期的農地已悉數分配予受政府發展項目影響的農戶，包括受古洞北／粉嶺北新發展區及其他政府發展項目影響的農戶，當局正規劃及籌備「農業園」第二期首階段工作，料工程最快明年展開。