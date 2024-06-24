社協調查：四成基層過去一年沒用急症室

社協、長期病患者關注醫療改革聯席及老人權益聯盟今年4月24日至5月26日期間，透過網上及實體問卷訪問基層市民及病患組織成員，了解他們對於公營醫療服務的使用情况及收費水平意見，共收回229份有效問卷。

彭鴻昌：濫用論沒數據支持

調查發現，受訪者過去一年往急症室求診平均2.15次，中位數1次；受訪者無論是綜援人士（可豁免收費）或非綜援人士，使用急症室次數沒明顯差異。就診原因方面，約28%因出現緊急情况經救護車送往急症室，近39%自認為有緊急醫療需要而往急症室。社協幹事彭鴻昌認為，急症求診者大多因緊急狀况，官方不應用無數據支持的說法，指稱基層市民濫用急症室。

社協倡收費加幅限一成

調查顯示近43%受訪者支持加價，惟逾五成表示只能承受一成以內的加幅。逾八成認為加價同時政府也需確保缺乏經濟能力的市民能使用適切的公營醫療服務。彭指出，政府若帶頭加價，恐導致醫療通脹，不能緩解公營醫療壓力。

調查亦發現近六成半受訪者不知悉非領取綜援可申請醫療費用減免；知悉者中，2.5%由醫護人員告知。對於醫療費用減免制度，近四成表示不滿意或非常不滿意，主要因申請程序繁複。彭認為當局應加強宣傳並簡化程序；他又稱按現時要求，家庭入息低於家庭住户每月入息中位數的50%，才獲醫療費用豁免，這對於一人（即低於5250元）或兩人（即低於10,800元）家庭而言「離地」，建議應提高至「在職家庭津貼」的入息限額。