外傭「被借貸」僱主被滋擾 財仔道歉稱外判商追數

稱延期還款 賠償最多1000元

梁熙表示，財經事務及庫務局與警方關注事件，但未知進一步行動。他指出，儘管放債人受牌照規管，但收數公司不需領牌，故會出現「防火牆」狀况，外判的收數公司「在前線可以去得好盡」；對於應否立法規管收數公司，例如訂立發牌制度，他認為情况「未去到失控」，期望業界自律。他亦呼籲僱主提醒外傭，避免接受財務公司諮詢或提供資料，提高防騙認知。

梁熙早前在記者會表示，有網貸廣告以「諮詢」為名吸引外傭填寫表格，當提交表格後便聲稱完成批核，以超高利息將款項存入外傭的銀行戶口，強迫借貸，再向外傭及其僱主追債。有事主被索半個月利率140%。根據《放債人條例》，任何人不得以超過年息48%的實際利率貸款，梁稱曾向財庫局了解，由於放債款項被存入本港戶口，事件受本地法例規管。

Xpays未列放債人牌照名單

翻查資料，Xpays為境外公司，其官方網站由創時貸（LendInAsia）提供技術支援。創時貸網站顯示其總部位於新加坡。梁熙引述事主曾報警，警方到訪創時貸位於中環的公司，無人上班；截至今年5月31日，兩公司亦未見於公司註冊處發出的現有放債人牌照持牌人名單上。