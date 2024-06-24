港燈：支持建創新中心 電纜走線有保留

稱正溝通改善電纜位置

參考城規會在今年3月22日至5月22日收到的申述，本報發現兩份來自港燈，申述編號分別為508及720，兩份申述書的申述人皆為「The Hongkong Electric Company Limited」，同樣在今次圖則改劃的表格上剔上「反對」的選項，原因欄填寫「請在大綱草圖上加入電纜走廊，為滿足創新中心的發展」。

兩份申述書有詳細解釋，文中有指港燈「支持創新中心發展」，但對港大提出的電纜走線方案有保留，認為港大擬在碧瑤灣旁設電纜走廊是不理想的設計，雖然設計未有清晰在發展計劃中展示，但認為電纜會非常接近甚至與附近水道重疊，並憂慮影響生態。港燈又在申述書最後部分表示支持發展創新中心，但基於港大提交城規會計劃書中有關電纜部分的差異（discrepancies），強烈要求港大考慮上述因素，修改及處理電纜走廊走線。