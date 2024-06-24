港燈：支持建創新中心 電纜走線有保留

【明報專訊】本報昨報道港大計劃在薄扶林道與域多利道之間的綠化帶興建國際創新中心，就有關大綱草圖的修訂，城規會接獲近4000份申述，包括港燈的反對意見。港燈昨回應傳媒查詢稱，港燈全力支持「國際創新中心」計劃。港燈發言人稱，為支援有關項目未來電力需求，港燈有需要興建所需的相關電力供應設施，以便日後可提供足夠和可靠的電力供應。港燈稱正與相關政府部門、港大等各方商討，優化電纜走廊的位置，以期盡快制定和落實最佳的電力供應方案，並不是反對興建國際創新中心。
稱正溝通改善電纜位置
參考城規會在今年3月22日至5月22日收到的申述，本報發現兩份來自港燈，申述編號分別為508及720，兩份申述書的申述人皆為「The Hongkong Electric Company Limited」，同樣在今次圖則改劃的表格上剔上「反對」的選項，原因欄填寫「請在大綱草圖上加入電纜走廊，為滿足創新中心的發展」。
兩份申述書有詳細解釋，文中有指港燈「支持創新中心發展」，但對港大提出的電纜走線方案有保留，認為港大擬在碧瑤灣旁設電纜走廊是不理想的設計，雖然設計未有清晰在發展計劃中展示，但認為電纜會非常接近甚至與附近水道重疊，並憂慮影響生態。港燈又在申述書最後部分表示支持發展創新中心，但基於港大提交城規會計劃書中有關電纜部分的差異（discrepancies），強烈要求港大考慮上述因素，修改及處理電纜走廊走線。