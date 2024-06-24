立會下月商網約車規管方向 或限平台只可與持牌出租車合作

林世雄：市民難辨持牌否

不宜與白牌車同受罰

「點對點」交通服務需求大，市民普遍選擇的士或Uber等網約車。新青年論壇昨發表有關市民對的士服務及網約車合法化的意見調查結果，顯示過去一年曾使用網約車服務的受訪者中，95.6%受訪者表示滿意有關服務質素，73%支持透過發牌制度來規管網約車平台、車輛及司機。

有用網約車受訪者 七成撐規管

林世雄於無綫《講清講楚》表示，政府下月將就規管網約車交代研究結果。他說其中一個考慮條件，是平台只能跟有出租汽車許可證的私家車合作，同時會加強打擊非法網約車（俗稱白牌車）。現時乘客坐白牌車一般不屬犯法，被問及會否修例令坐白牌車的乘客都會受罰，他表示「因為這也是比較複雜，未必去到這樣的階段」，「譬如說，乘客是不是那麼容易分辨得到（車輛是否有許可證）」。

現時私家出租汽車許可證上限1500個，被問會否調高，讓更多私家車成為合法網約車，林世雄稱要再聽取意見，7月未必有定論。

議員倡調高發牌上限

現時市民乘坐白牌車，一旦發生交通事故，其第三者責任保險可能會失效。立法會議員陳沛良建議政府調高許可證批出上限及簡化申請程序，例如要求申請者填寫資料即可，而毋須遴選委員會介入審核，認為網約車合法化可令乘客在乘坐相關車輛時更有保障，並能間接提升的士服務，「有競爭才有進步」。

翻查資料，就私家車申請出租汽車許可證，私家車的登記車主需採用指明表格向署長提出，署長將顧及申請人擬經營出租汽車服的區域所設有公共交通服務的程度，以及申請者能否合理證明擬經營區域內對私家出租汽車服務的需要等，決定會否批出許可證。申請人另需在開始服務前填寫出租紀錄，包括租用乘客姓名、行程簡述等。許可證費用每年1000元。