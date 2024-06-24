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粉嶺謀殺案 鄰居指被捕人為死者新男友

【明報專訊】56歲姓陳女子前日（22日）被揭發倒斃在粉嶺華心邨華勉樓一低層單位，警方調查發現她曾遭男友以拳頭襲擊，以涉嫌謀殺將他拘捕。男鄰居指死者過往曾以「請人食飯食晒啲錢」等原因多次向他借款。

記者昨到涉事單位，鐵閘由警方以鐵鏈鎖上。該名鄰居接受傳媒訪問稱死者居於該單位10多年，領綜援。鄰居形容死者行為怪異，眼神空洞，過往經常與前男友爭執，兩三年前曾在洗澡時遭前男友盜去手袋及財物，最後需報案處理。

稱死者常借錢 曾與前度爭執

鄰居續稱，涉案男子為女死者新男友，身形矮小且瘦削，事前未聞單位有吵架聲，前日事發後大批警員到場調查，並向他了解事件，當時見一男子被鎖上手銬，有警員問話。

鄰居透露，自己初搬到上址，死者經常向他借錢，聲稱「請人食飯食晒啲錢」，「借住300、400元」，對方雖每次都「有借有還」，但他借數次後就拒絕再借；又謂死者曾要求借用浴室冲涼。對於其死訊，他唏噓道：「50幾歲有咁既下場……」

59歲姓梁男子前日下午發現56歲姓陳女友倒卧在單位沒有反應，救護員到場證實已死亡。據悉，兩人為情侶關係，男子報稱上周五因找不到身分證，懷疑被女友取走，遂到女友華勉樓寓所尋找，兩人曾爭執，男子以拳頭襲擊她數下，其後女友倒地沒有反應，男子當時以為女友「詐死」，未有理會。至翌日，男子前往查看，發現她仍倒卧在同一位置，於是報警。

死者遺體昨凌晨由仵工舁送殮房，稍後將安排驗屍，以確定死因。案件由大埔警區重案組跟進。警方呼籲任何人如目擊案件或有資料提供，致電3661 3543與調查人員聯絡。

相關字詞﹕謀殺 華心邨 粉嶺

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