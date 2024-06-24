初創研製冷塗料 應用逾百項目

明報記者 薛偉傑

攝影 馮凱鍵

創冷科技（i2Cool Limited）共同創辦人朱毅豪透露，該公司用了2022年一整年籌備廣州一家合資廠，以生產其輻射製冷塗料和油漆iPaint。去年1月推出產品，到去年底產品已應用於接近20個國家和地區的超過100個項目，覆蓋面積53,575平方米，為客戶累積節省超過100萬度電。

這些項目回本期由半年至3年不等，大多數介乎一年多至兩年多。主要應用包括：在建築物天台的地面塗上iPaint，令天台表面的溫度下降，從而令頂樓室溫下降，以降低頂樓空調系統的耗電量。

助天台機房頂樓等降溫

以商業樓宇和商場來說，由於天台往往設有中央空調系統的水冷式設備，以及其他機房，所以業主通常都要求除了天台地面，也在中央空調系統的水管以及其他機房的表面塗上iPaint，令中央空調系統的製冷系數（COP）提高10%至15%，以及令那些機房的空調耗電量降低。本地某電訊公司更索性在一幢電話交換機樓的天台和外牆塗上iPaint。

此外，在日間陽光普照時，很多安裝在建築物天台的太陽能光伏板的表面溫度會高達40至45度，這會令其發電效率下降。因此，iPaint的另一種應用就是塗在這些太陽能光伏板的金屬框架，以及旁邊的地面上，間接令這些太陽能光伏板的表面溫度下降至大約攝氏37度，從而令其發電量提高3%至8%。

創冷科技的輻射製冷技術初期主要是以油漆形式出現。但近期在產品形態和應用場景多元化方面，該公司都取得突破，已成功將輻射製冷塗料分別加在透明膠膜（產品稱為iFilm）、磚頭（產品稱為iCeramic）和紡織品上。

其中，iFilm在今年初開始量產，可以應用於建築物的玻璃窗和車窗。iFilm的作用就好像iPaint，玻璃窗貼上它之後，其表面溫度就會下降。但分別是，iFilm的可見光透光度高達大約85%。

玻璃汽車也可應用

現時，本地已有一家酒店和兩個商場大量使用iFilm。此外，城巴亦已在兩部巴士的車頂塗上iPaint，以及在車窗貼上iFilm，以測試巴士空調系統節省電力程度。創冷科技希望，先供貨給一些巴士營運商。至於私家車車主，則希望透過和某些車行合作，下半年為他們提供服務。當然，最理想是開拓到前裝市場，和一些新能源汽車及巴士生產商合作，在汽車和巴士出廠之前，就已經在車身塗上iPaint，在車窗貼上iFilm。但這需要較多時間商議，預期要一兩年後才成事。在此之前，該公司會先推出家用版iFilm，在連鎖家品店上架，讓家庭用戶自行購買和使用。

將推涼感巾T恤夏季制服

至於iCeramic則由佛山代工廠生產，計劃在第三季推出。iCeramic有兩種產品。一種是用來鋪地面，讓地面降溫。另一種則是用來建造大廈的外牆，那外牆就毋須再塗上iPaint。紡織品方面，將於一兩個月內推出涼感巾和T恤，每件售價在100元以內，稍後還有縮骨傘。這些產品亦接受公司和團體訂購，可以印上它們的圖案。

該公司已和幾家公司溝通，希望為它們製造夏季的戶外工作制服，涉及工種包括：地盤工人、速遞員、外賣員等。預料今年內實現首批試穿。

朱毅豪表示，現時的涼感巾和T恤等都是將輻射製冷塗料壓印在布料表面上。這種製造方式比較簡單，可以早一些推出市場，也相當耐用，可以水洗多次而不會脫落。該公司亦正在研究，將輻射製冷塗料融入到紗線中，令耐用性更強。預料今年底完成研發工作，明年找代工廠生產。