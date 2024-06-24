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灣區熱搜：退休變主播學帶貨 鶼鰈情更深 似懂非懂拍短片反應不俗 日日討論題材溝通增

【明報專訊】「2003年就來廣州了。」眼前的陳左明（Vincent）與太太蕭偉君（Karen）神清氣爽，看不出已逾花甲。兩夫婦這20年間可說親身感受廣東經濟變化，從最初從事皮具箱包設計生產與出口，到現在退而不休學人做主播兼直播帶貨，還改了網名「葱生葱太」，兩人稱就是不想游手好閒，也因為這份新工作，兩人多了話題，夫妻感情沒隨時間變淡，反而遞增。

明報記者 陳子凌

「是的，改了明天直播。」採訪當日Vincent收到客戶來電，對方是製作榴槤加工食品的商家，也是Vincent夫婦兩人5月下旬直播帶貨「處子Show」的推薦產品。掛線後，Vincent便與Karen討論第二天直播時的細節事項。

原為在穗港商 擬回加遇疫

「其實我們都是初哥。」今年2月Vincent才開了抖音號和微信視頻號「香港夫婦1314」，短視頻內容包括與大灣區港人有關的分享，還有試食、烹飪等。曾是港商的Vincent數年前淡出原有業務後，夫婦本打算回加拿大，但剛好遇到疫情，其間接觸短視頻。「看到有人拍片教在家中煮餸，覺得幾得意。」Vincent說，平日遇到什麼新事物，或者太太煮了什麼新菜式等，都會喜歡跟朋友分享，於是有朋友提議不如也學人家拍片放上網。由於以前也讀過攝影製作、剪接，這提議勾起了Vincent的興趣。

「他呀，學人走去上什麼視頻課程，上了3日，回來還是弄不好。」Karen笑說，還好認識朋友會這方面技巧，又請教了做燈具的港人鄰居如何打燈，兩人似懂非懂的拍了人生第一條短視頻，今年2月放上網。「反應也不錯啊，一些舊朋友也因看到我們的片而重新聯絡。」有了迴響，他們愈拍愈密，平均每兩日就上傳新視頻，內容既有Karen教煮餸，亦有一些港人在灣區生活的話題，留意點擊率也成為他們的日常，其中最受歡迎的是一條有關「港人背囊裝什麼」的，累計點擊逾60萬人次。

綵排10遍 首次開播腦空白

做直播帶貨也是巧合的機緣。兩人第一款帶的是榴槤冰糉，「那牌子的榴槤千層蛋糕我們吃了幾年，老闆都成朋友了，也曾經拍過視頻分享」，Vincent說有不少觀眾留言想買，就跟老闆商量，結果大家決定不如來一場直播帶貨。拍視頻可以NG，直播卻考臨場應變。Karen記得第一次開播前「和先生綵排了不下10多次，但到開播時還是會腦海一片空白」，不過首場反應良好，短短半個月便再加開3場直播。

「還有商家看過我們的直播後主動聯繫，想我們幫忙帶貨。」Vincent笑說，最厲害時一天收到十幾款產品，都是商家寄去讓他們試，而現時除了榴槤產品，Vincent也接下了咖啡和藍梅乾兩款產品。「可能商家和觀眾覺得我們夠坦誠夠自然，也對挑選產品較嚴謹吧。」Vincent說，無論是短視頻或帶貨，他們都秉承着與朋友分享的心態，「總不可能自己覺得不好的推薦給朋友」，因此除了試食試用，Vincent和Karen甚至會親自去商家的生產線考察，「為求質量，寧缺勿濫」。為加深觀眾印象，兩人在網上亦以「葱生葱太」自稱，「葱雖不起眼，但在烹飪中起着畫龍點睛的作用，而且我們香港師奶街市買菜，最喜歡就是叫菜檔『搭棵葱』」，Karen解釋，「也有青葱歲月的意思，代表我們心態年輕」。

若非當日入坑 可能終日游手

現時兩人一星期會有兩場帶貨，連同短視頻，可說是愈來愈忙碌，兩人亦需聘請團隊負責拍攝和後期，「還是想生活平衡，賺到錢就當食餐豐富的」。回望這數個月，Vincent說生活變得更充實和有意義，每天都會和太太討論拍攝題材，找找新意思，「如果不是當時心血來潮，現在我們會過怎樣的生活呢？可能終日無所事事，兩人每天最多講三句說話，『起身喇』『食飯喇』『瞓覺喇』，而不像現在，日日都有新鮮話題和她分享」，Vincent邊說邊輕拍Karen手背，一切盡在不言中。

相關字詞﹕大灣區 直播帶貨

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