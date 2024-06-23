美就對華投資禁令諮詢 涵軍用AI 創科局：對港影響有限 融入國家屬最佳保障

創科局稱，業界採購及推出產品時一般不會只依賴或針對單一市場，而融入國家發展大局，強化自身創科體系，鞏固香港的國際化優勢，是在複雜多變的國際競爭環境下，確保香港能持續推動創科發展的最佳保障。

美國財政部公布的擬議規例公告就禁制詳列涵蓋的範疇，包括建議的受限交易類別、當地人在向財政部通報時的要求、違反規定的建議罰則等。公眾諮詢期至今年8月4日止，最終定案生效日期會再公布。

建議限制的投資涵股權收購、提供可轉換為股權或具有特定權利的債務融資、新建項目投資或其他企業擴張、建立合資企業等行為。文件亦提出，對當地人就特定交易施加額外要求，包括適當保存紀錄及通報。財政部預計，相關人士可透過合理的交易盡職審查程序，以遵守新規定。

涉不受禁AI系統 須通報

美國財政部文件又建議，將限制交易範圍細分為「禁止」及「須通報」兩類。以AI為例，文件建議將任何由外國人使用，並專門設計作武器定位、目標識別、模擬戰鬥、軍車或武器控制等軍事用途的AI系統，或作政府蒐集情報、大規模監控用途的AI系統，列入禁止範疇。至於不受禁的AI系統則須通報。