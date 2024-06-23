明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

美就對華投資禁令諮詢 涵軍用AI 創科局：對港影響有限 融入國家屬最佳保障

【明報專訊】美國總統拜登去年8月簽署行政命令，限制當地私募股權和風險投資公司等投資內地、香港及澳門的3類特定技術領域，包括半導體和微電子、量子信息技術、某些人工智能（AI）系統，美國財政部當地時間上周五（21日）公布擬議規例公告（NPRM），就落實相關限制措施諮詢公眾，擬議文件對受限技術詳細定義，禁令涵蓋涉軍事用途的AI系統。創新科技及工業局回覆本報稱，個別國家實施任何單邊政策，對本港創科發展造成影響相對有限，不過特區政府會繼續密切關注事態發展，合適應對。

創科局稱，業界採購及推出產品時一般不會只依賴或針對單一市場，而融入國家發展大局，強化自身創科體系，鞏固香港的國際化優勢，是在複雜多變的國際競爭環境下，確保香港能持續推動創科發展的最佳保障。

美國財政部公布的擬議規例公告就禁制詳列涵蓋的範疇，包括建議的受限交易類別、當地人在向財政部通報時的要求、違反規定的建議罰則等。公眾諮詢期至今年8月4日止，最終定案生效日期會再公布。

建議限制的投資涵股權收購、提供可轉換為股權或具有特定權利的債務融資、新建項目投資或其他企業擴張、建立合資企業等行為。文件亦提出，對當地人就特定交易施加額外要求，包括適當保存紀錄及通報。財政部預計，相關人士可透過合理的交易盡職審查程序，以遵守新規定。

涉不受禁AI系統 須通報

美國財政部文件又建議，將限制交易範圍細分為「禁止」及「須通報」兩類。以AI為例，文件建議將任何由外國人使用，並專門設計作武器定位、目標識別、模擬戰鬥、軍車或武器控制等軍事用途的AI系統，或作政府蒐集情報、大規模監控用途的AI系統，列入禁止範疇。至於不受禁的AI系統則須通報。

相關字詞﹕微電子 半導體 量子技術 人工智能 美國財政部

上 / 下一篇新聞