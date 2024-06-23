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港聞

港聞二

理大外圍暴動 8人囚37至50月

【明報專訊】2019年11月警方包圍理大，有人發起「圍魏救趙」營救理大內示威者，警方拘捕共213人並控以暴動罪。其中一案5人認罪，連同3人經審訊後罪成，昨於區域法院判囚37至50個月。法官稱，本案暴動歷時逾50分鐘，若非警方圍捕，示威者無散去迹象。法官提及一條小巴路線受堵路影響，當日沒有收入，反映示威對公眾帶來不便。翻查資料，理大外圍暴動衍生17宗案件，連同本案已有200人暴動罪成，事隔逾4年仍未劃上句號，尚有兩案未判刑（見表）。

官：一小巴線零收入 證致不便

8名被告為已離職救護員區啟泰（案發時25歲，下同）、的士司機陳俊宇（22歲）、飛機工程課程學生陳建希（18歲）、社區服務課程學生陳國庭（18歲）、地盤管工陳力圖（21歲）、廚師鄭子峰（23歲）、學生何頌賢（20歲）及商人何家堯（30歲）。陳俊宇聞判時擁抱區啟泰，有旁聽親友哭成淚人。

暫委法官梁嘉琪判刑稱，案發2019年11月18日晚上，約1500至2000人聚集油麻地窩打老道與咸美頓街，示威者投擲共251枚汽油彈，並向警方照射雷射光；警方使用54發催淚煙、29發橡膠子彈及14發布袋彈等，幾乎用盡彈藥。梁官強調，示威對附近居民、商店帶來不便，例如有小巴公司員工供稱受堵路影響，其中一條小巴路線無法正常運作，該小巴公司從1997年起經營，從未試過一天無收入。

2020變2023審 酌情減刑兩月

梁官考慮暴動規模及個人罪責等因素，採納54個月為8名被告量刑起點。梁官提及，本案原定2020年3月開審，新冠疫情下法庭停擺，重新排期至2023年11月開審。梁官稱被告要重新準備審訊，候審時工作和學業情况等有變，酌情為8人減刑兩個月。

救護員稱黑衣吸示威者接受救援

官：沒攜專業物品到場

梁官引述辯方求情稱，區啟泰2018年起任職救護員，以往曾為一名警長療傷，2019年11月被捕後停職，2020年12月被解僱；區當日穿黑衣到場，使示威者容易接受救護服務。陳建希夢想成為飛機師，因本案被扣起護照，已放棄飛機實習機會；陳的胞妹因類型案件入獄，重犯機率低。

梁官認為，區啟泰救助警長只是當值任務，從證據而言，區沒攜帶專業救護物品到場，見不到區在場救助任何人。梁官考慮區啟泰、陳俊宇、陳建希、陳國庭和何家堯5人開審前認罪，經認罪扣減和考慮案發年紀等，判囚37至40個月。陳力圖、鄭子峰和何頌賢受審後定罪，審訊中沒爭議大部分案情，判囚48至50個月。

【案件編號：DCCC 442/21】

（反修例風暴）

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