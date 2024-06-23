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記協新執委出爐 兩人當選後請辭

【明報專訊】香港記者協會昨舉行周年會員大會及執委會選舉，由《華爾街日報》記者鄭嘉如及自由記者梁耀聰當選正副主席，並選出10名理事，其中會前提出退選的兩名候選人，在不設退選機制下當選後辭任理事。現屆主席陳朗昇引述其中英國廣播公司（BBC）記者Vincent Danny的退選原因是「有困難」，另關注難民權益組織Justice Centre Hong Kong高級政策顧問張皓明則發聲明稱，接受提名和退選均是個人決定。

兩新理事任職外媒 陳朗昇：成員全合資格

陳朗昇會後表示，Vincent Danny曾提及退選因「有困難」，惟具體原因不便透露。翻查記協會章，如有理事辭職，空缺由上次大會中得票次多的候補人補上，如無候補人選會補選。鄭嘉如回覆，3名落選人反對票多於贊成票，無法按會章遞補空缺。大會上共111名會員投票，8票廢票；除正副主席，今屆有13人參選理事，為近年少有競爭，最終有3人落選，現任理事黎佩兒、梁祖饒連任。

新一屆10名當選理事中，3人來自英文媒體，當中兩人任職外媒，保安局長鄧炳強前日公開質疑記協執委會候選人背景，「以為是外國記者協會」，又批評有候選人所屬機構涉「收美國錢」。陳朗昇稱，所有工會成員均合資格，對於收取外國資金的說法，他說不少機構由政府支持，但不代表需支持政府，舉例英國BBC有政府預算支持，「BBC記者是否個個都支持保守黨，我想個個都知是不會的」。

即將卸任主席的陳朗昇總結3屆任期，形容是記協非常艱難的時期，但今日仍存在，並捍衛新聞自由。他提到記協3年間受很多批評，有些爭議雖已多次解釋，但仍有人繼續講，強調記協一向願與各界溝通。他形容記協與警方關係「一言難盡」，但雙方亦有聯絡渠道，至於新一屆執委會與政府關係，要留待他們決定。

稱卸任只普通會員 盼公眾重新認識記協

陳朗昇又說，明白社會不少人對他有意見，望其卸任大家可重新認識記協，他月底卸任後只是普通會員，不存在坊間說法指執委會是他的傀儡。被問到任內記協被批評「無認受」，陳說記協現有約300名會員，雖較高峰時少三分之二，但仍是業界最大組織，又說當局多次顯示對新聞業界並不理解，望當局以熟悉新聞界的人與他們溝通。

就早前有記協會員收到不明信息籲與會員大會保持距離，陳朗昇說，收到信息的個案少於10個，看不到有滲透。警務處長蕭澤頤昨出席警隊結業步操後回應，記協會員一定清楚網絡有很多不實信息，強調面對謠言要「不信謠、不造謠、不傳謠」。

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