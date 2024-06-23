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問責班子不換人 李：未思考爭連任 稱團隊做到優勢互補意識一致 多做成績別無他想

【明報專訊】特首李家超上任近兩年，被問到現屆問責班子會否在今屆政府內全數留任，他說現屆司局長都符合他的要求，「當然是會繼續」，並提到官員解說政策的工作要令其他人更接受，「大家未執行時，以為環保是很正確，但執行時，原來都要付出一些，都是要讓市民明白」。至於餘下3年任期的他會否考慮連任，他說未思考，目前盡量爭取空間做多些成績，「別無他想」。

李家超用「行船」比喻團隊，「這隻船第一要前進，第二速度應該愈來愈快，第三最重要方向是否正確」。他說團隊是要建立的，各人基礎不一，有些局新成立、有些很鞏固，作為團隊要優勢互補、協同效應，並意識一致，他認為團隊都能做到。

至於李家超餘下任期約3年，被問到會否考慮連任，他說，如果認為是正確的工作，無論是哪一個人做，都會再推行，「就是這個使命，別無他想，這樣就會做到最好的成績，才符合使命的要求」。

政策均有利弊 解說需令人更接受

今屆政府多項政策中，唯垃圾徵費在爭議聲中暫緩推行。李家超表示，垃圾徵費影響面大，需市民自發和認同，純粹用懲罰式執行並非正確方向，亦難以執行。

被問到如何評價現屆司局長表現，有否官員需受罰？李家超稱，考慮的除了是給他們的KPI（關鍵績效指標），亦有其他要求。他說，任何政策都有利弊，解說工作要令其他人更接受，並舉例環保政策「大家未執行時，以為環保是很正確，但到執行時，原來我們都要付出一些，這些都是要讓市民明白」。

會讓海外法官制度走下去

對於有部分終院海外非常任法官批評國安案件的裁決並宣布離任，李家超說是個人看法，亦有已離開法官對本港法治有信心。他稱，海外法官制度是《基本法》所容許，他會讓制度繼續走下去，又說法治精神不是建立在海外法官是否參與，而是每案件按法律原則、證據、法官獨立審判不受干預，而本地法官做得到。

《基本法》23條完成本地立法後，政府多次強調可集中精力拼經濟，他在訪問重申，政治工作已大致達到目標，之後會聚焦經濟、改善民生，政府會重點促進投資，「搞起人氣」刺激消費，希望業界及早部署轉型。

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