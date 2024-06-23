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涉揮拳打死女友 五旬漢被捕 前日事發稱以為詐死 昨返回報警

【明報專訊】一名男子昨午報稱前日因遺失身分證，在粉嶺華心邨單位與女友打架，曾拳打對方，女友身體多處受傷昏迷。救護員接報到場，證實女子已經死亡，警方以涉嫌謀殺拘捕報案男子，案件列作謀殺，由大埔警區重案組調查，將循二人精神狀態等方向調查。

稱遺失身分證起爭執

現場消息稱，被捕59歲姓梁男子與56歲姓陳女死者為情侶，認識近20年，未有同居，二人皆無業。男子家住黃大仙東頭邨，女死者則住粉嶺華心邨華勉樓涉案單位。被捕男子昨晚赤裸上身，披着綠色社署毛氈，被警員以黑布蒙頭押走，通宵扣查。大埔警區助理指揮官（刑事）鍾志強稱，涉案單位約200方呎，沒有間房，女死者身上有多處瘀傷，集中在上半身，暫未發現其他利器所致傷痕，死因有待法醫剖驗。

死者多處瘀傷 集中上半身

據了解，男子報稱前日下午因找不到身分證，懷疑被女友取走，前日下午5時到女友寓所找尋，二人因此爭執，其間男子拳擊女友數下，女友倒地沒有反應，男子當時以為女友「詐死」，沒有理會。

至昨午5時許，男子前往查看女友，發現她仍躺在原位，沒有反應，遂報警。救護員到場，證實女子已經死亡。涉事二人過往沒有家庭糾紛紀錄。鍾志強稱，初步懷疑二人因個人財物問題爭執，將調查男子施襲至報案之間24小時的去向，以及是否有精神病紀錄。據悉，有人曾將垃圾棄於後樓梯，清潔工將垃圾放到大廈對開大型垃圾桶，政府鑑證人員昨晚到場拍照，探員其後從垃圾桶檢走牀單、被鋪、枕頭等物品。

社署表示，涉事男女並非署方社工的跟進個案。社工將聯絡死者家屬，並按其福利需要提供適切協助。

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