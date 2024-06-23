青年申公屋 高學歷10年佔1/3變1/2 七成新登記為學生 議員料「買保險」無關躺平

實習記者 柯慕蓉

明報記者 黃偉超

申公屋大學生：看淡前景 料薪酬不超額

正就讀浸會大學3年級的林小姐年滿18歲便申請公屋，至今輪候3年。現與家人同住公屋的她說，雖暫沒計劃搬出來居住，但預計輪候10年也未必能上樓，且相信將來難負擔私樓樓價及租金，故早些輪候公屋對自己沒壞處。翻查房委會資料，現時一人輪候公屋入息和資產限額分別是12,940元及286,000元。

林小姐說無意仿效一些人為了入息不超額而拒絕加薪，「有誰會不想掙錢呢！」但她看淡自己的職業前景，認為日後薪酬水平不會超過輪候公屋限額。

30歲下申請數大減 高學歷申請微增

受公屋配額及計分制影響，近年30歲以下申請公屋者減少。本報翻查房委會過去10年所做的調查，發現2013年30歲以下申請公屋有60,400宗，至2022年跌至38,600宗。至於30歲以下具大專或以上學歷申請者比率，過去10年則拾級而上，由33%升至52%，宗數則由2013年的19,932宗，微增至2022年的20,072宗，並無跟隨整體人數減少而下跌。

身兼房委會資助房屋小組委員的立法會議員梁文廣估計，高學歷者申請佔比增加，主要與兩項因素有關，一是社會整體教育水平提高，更多人接受專上教育；二是現時大專或以上畢業生因感前景欠清晰。他解釋，很多年輕人認為輪候公屋是一個機會，故抱「買保險」心態，早點申請為自己「鋪後路」。另他說朋輩若多輪候公屋，也可能影響其他年輕人。

黃碧如：應給最有需要者 青年勿扭曲人生

對於輪候公屋代表年輕人「躺平」或不願力爭上游的說法，梁文廣並不認同，認為年輕人申請公屋「並非真的一定想要」，如有機會升職加薪亦不會放棄。他說現時計分制下，非長者一人申請動輒需等逾20年，而大部分高學歷者不會工作10多年只維持月薪低於12,940元水平。

房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，始終公屋資源緊絀，有必要分配予最有需要的家庭。她說年輕人在社會向上流動及在職場爭取較佳待遇的機會比基層及長者高，現有政策亦不鼓勵年輕人太早申請公屋，勸勉他們不要扭曲自己的人生。

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