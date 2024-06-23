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稱社會存暗湧 有人圖煽動 蕭澤頤：已展開七一情報工作

【明報專訊】七一將至，以往有不同團體在當日遊行及集會。警務處長蕭澤頤昨日稱會根據國安、維護香港公共安全及秩序的風險作適當調配，確保有足夠警力部署，令所有七一慶典活動安全有序。他說警方已展開情報工作，當察覺任何人嘗試破壞社會安寧，定會果斷執法。保安局長鄧炳強前日表示，暫未接獲7月1日遊行及集會申請。

已開始裝2000部防罪CCTV 將加快

蕭澤頤稱，現時社會平靜但仍存暗湧，有別有用心者透過各種途徑嘗試煽動違法行為，外部勢力及逃離香港的反中亂港分子用盡方法抹黑如《港區國安法》的法律，企圖抹黑和煽動仇恨中央及特區政府，警方會對任何煽動和破壞社會安寧行為果斷執法，且從未間斷蒐集情報。

警方今年4月在旺角安裝15組閉路電視鏡頭作技術測試，蕭稱首兩個月已協助偵破涉管有仿製槍械及行劫等3宗案件，上月亦協助偵破兩宗車內盜竊案及一宗炸彈嚇詐案。他說，警方已開始在其他地區安裝首階段2000部防罪閉路電視，未來會加緊、加快在其他區域安裝更多，希望做到防罪滅罪效果。

體驗日投考者增 歷來第二高

香港警察學院昨舉行結業會操，共21名督察及157名警員結業。蕭澤頤說，本月15至16日舉行第八次「警察招募．體驗日」，有1783人參與，即場申請投考者有863人，較上次體驗日升八成，參與及投考人數均是歷來第二高，令人鼓舞。他說本月底將舉行社區招募快線，向有興趣投考者分享投考心得、警察工作，並設即場面試。

相關字詞﹕維護國家安全條例 港區國安法 閉路電視

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