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的士車隊需設網約渠道 林世雄：數據供第三方 方便格價

【明報專訊】的士車隊申請結果下月出爐，車隊需提供網約渠道。運輸及物流局長林世雄昨表示，運輸署將在「出行易」網頁及手機應用程式整合各車隊網約平台，市民經出行易可連接至各車隊網約程式。林稱，運輸署亦會要求車隊向政府提供數據供第三方使用設立應用程式，做到格價功能。翻查資料，據的士車隊牌照條件，持牌人需授權數據可在「資料一線通」（data.gov.hk）網站上發放，以及可供運輸署出行易、旅發局等政府宣傳渠道使用。

林：希望的士業爭氣啲

當局早前共收到15份車隊牌照申請，下月選出不多於5個發牌。林世雄昨在港台《星期六問責》重申，「希望的士業爭氣啲、做得好啲」，現部分服務令人失望，「每次有啲的士服務嘅片段或者報道，我都記喺心入面」，期望「的士車隊」能為業界帶來新面貌。

的士車隊司機均是現有業內司機，被問為何有信心車隊服務會較普通的士好，林稱業界有許多俗稱「單頭車」的車主兼司機，市民對這些的士投訴難即時處理，車隊則設牌照條款，要求裝閉路電視、說明如何訓練司機等，參考外國經驗，新加坡及日本等車隊公眾評價十分高。

林認為，引入車隊後，如有相當比例的士服務變好，其他的士都有壓力要做好服務爭取生意，相信有競爭可帶動新風氣。至於規管網約車，林稱相關研究已接近尾聲，下月將研究結果與議員和業界及持份者分享，聽取意見後勾畫未來路向。

至5月底600外勞司機抵港

首批運輸業外勞司機今年初陸續抵港工作，林世雄昨稱，至5月底已有600名司機抵港，當中400人已開始工作，其餘正考牌或訓練。運輸業輸入外勞計劃首階段發放961個配額，第二階段申請4月底截止，林稱相信很快會批出名額，料可補充行業約一半空缺，餘下空缺業界需招聘本地司機，保障本地就業。

三隧分流分時段收費去年底實施，實施後西隧塞車情况加劇，今年4月車龍長度1.6公里，直迫紅隧車龍的1.8公里。林世雄稱，措施為讓3條隧道平均分擔需求，西隧較以往塞車「可能是事實」，但同時紅隧較暢通，形容交通運輸政策需看整體需要。至於新界西北未來人口增加，西隧能否負擔，林稱已規劃興建第4條過海隧道，由港島西經交椅洲人工島連接大嶼山北及新界西。

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