尼裔工跌傷 僱主拒負責 團體助報勞處 終獲賠償

明報記者 杜沛妍

40來歲的Champha不諳粵語及英文，曾從事洗碗、地盤及清潔，月入約1.2萬元，她說在港工作吃力。3月一個下雨天，她在地盤地庫清理垃圾，爬支架將垃圾帶返地面時由約0.8米高的支架墮下，手部及膝頭着地，膝部流血瘀傷，感強烈痛楚。目擊工友及安全主任將她送到急救室，並無報案。

不熟勞工權利 憂失業夜難眠

醫生要求她留院觀察，她提到入院時大小二便均不能自理，需牀上解決。她曾向公司提供醫院的病假證明，希望對方能給予病假津貼，惟僱主稱對事件不負責，又不願提供公司地址等資料。Champha表示不熟勞工權利，她曾以尼泊爾文就讀「平安卡」課程，但只是基本安全訓練，未有太多關於處理工傷的資訊；過往地盤提供與處理工傷工序相關的培訓，語言僅限中、英文。

直至5月，Champha透過朋友接觸到天主教香港教區的教區勞工牧民中心，經中心協助向勞工處呈報工傷，6月中才獲僱主發放病假津貼。這兩個月間，焦慮、不安的情緒接踵而來，Champha夜夜不能入睡。她一方面擔心「老闆生氣」，不會再度僱用她；另對於公司「不致電，不查問，不付錢」的態度感到擔憂，認為公司對她傷勢漠不關心。Champha 經兩個月物理治療等治理後，膝頭已不見表面傷，但仍感腫痛，步行時一拐一拐，無法獨自外出。她直言現階段未有計劃太多，只望康復後重返工作崗位 。

天主教香港教區教區勞工牧民中心（九龍）程序幹事曾嘉俊表示，大部分少數族裔工友對工傷跟進程序認知少，舉例稱他們不知道意外後要盡快到醫院求醫並尋求勞工處協助，「好多工友整親可能拖咗一晚，第二日病症嚴重咗先去睇醫生」，被僱主質疑工傷不是工作期間造成。他說，中心每年接獲的工傷個案逾半均屬無呈報。根據《僱主補償條例》，僱主如沒有合理原因而逾期或未有向勞工處呈報工傷，最高可罰款5萬元。曾嘉俊認為5萬元對於建造業僱主來說並非大數目，阻嚇性低，期望提高罰則。

難填文件 團體：勞處介入重要

曾續稱，少數族裔工友學識水平不高，若要填寫案情等呈報文件，或會覺得困難，認為勞工處的介入重要，包括提供翻譯服務的支援。另外，勞工處現多透過廣告、官方網頁，曾嘉俊認為對少數族裔成效不大，因他們多依賴人傳人宣傳，以中心為例，「派單張可能會拍門、入信箱」。

勞處：為不同種族印宣傳單張

勞工處表示，無備存少數族裔的工傷數字，僱員補償科會為不諳華語及英語的僱員安排免費傳譯。勞工處會為不同種族的工人印製簡單易明的宣傳單張、宣傳品及在不同種族的報刊宣傳工作安全信息。勞工處亦陸續將「職安警示」動畫短片的字幕翻譯成不同種族的語言，並與工會及商會合作，到工地探訪、舉辦講座及獎勵計劃等，以促進不同種族對職安健的關注及提升他們的安全意識。