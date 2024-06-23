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港聞

港聞二

國際專家來港教路 助保育瀕危眼斑水龜

【明報專訊】眼斑水龜是本港現存紀錄的5種原生淡水龜品種之一，屬瀕危物種，估計少於100隻生存於本港野外。海洋公園與本地相關學者及專家合作，了解眼斑水龜當前面臨的威脅，並制定更全面的保育計劃。有學者建議警方參與執法，加強打擊非法捕獵，並呼籲飼養寵物龜前要考慮清楚，避免棄養。

海洋公園本月19至21日在兩名來自國際自然保育聯盟（IUCN）的保育專家指導下，為海洋公園保育基金、香港兩棲及爬蟲協會、香港嶺南大學以及一些本地學者舉辦眼斑水龜保育工作坊，冀通過多方協作，集合各方專業知識和經驗，討論眼斑水龜在野外生活時面臨的各種威脅，加強保育工作。

港野外不足百隻 盼港成保育示範

嶺大科學教研組客席助理教授宋亦希表示，眼斑水龜只在中國的東南面5、6個省份才有分佈，若香港的保育工作「做得成功」，將可成為亞洲區一個好先例，讓其他亞洲地區借鏡如何保育淡水龜。

本地人工繁殖 去年孵出6隻

海洋公園保育基金2018年起聯同海洋公園、兩棲及爬蟲協會及嶺南大學，為瀕危眼斑水龜展開復育計劃，通過人工繁殖眼斑水龜、科研及野放幼年眼斑水龜等項目，恢復日漸減少的本地種群數量。

海洋公園動物及保育高級館長張劍豪表示，人工繁殖近年成效顯著，去年海洋公園和嶺大更分別孵化出兩隻及4隻眼斑水龜。

張表示期待更多幼龜誕生，希望10年後讓它們回歸野外，重新建立健康族群。

學者籲政府增夜間巡邏打擊捕獵

宋亦希表示，晚上是非法捕獵活動最猖獗時段，建議政府增加夜間巡邏人手，並參考現行有關非法砍樹的執法機制，邀請警方參與執法，以提高整體執法的效能和阻嚇力。隨着養寵物龜日益流行，他呼籲市民選購寵物龜時要了解品種，避免購買瀕危物種，同時也要留意該品種的龜成長後，體型是否適合家中環境，以免日後棄養或錯誤放生，對生態造成不可逆轉的損害。

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