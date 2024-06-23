許樹昌倡效星 同用南北半球疫苗 指流感或變全年爆發 衛署：世衛建議每年只需一劑

許樹昌昨在商台節目《政經星期六》說，以往1至3月為流感冬季高峰期，7至9月為夏季高峰期，現時則轉為「小規模」持續爆發。他表示，本港流感由今年1月起「未停過」，若流感持續不停，不排除需仿效沒有明確流感季節之分的新加坡，每年第二季引入南半球疫苗，第四季則引入北半球疫苗。他又說，由於現時有很多市民佩戴口罩，且今年流感疫苗接種率較往年高，相信下月未必會出現流感大爆發。

衛生署早前回覆本報稱，2023/24季度政府為政府防疫注射計劃和學校外展（免費）計劃採購共1,044,500劑季節性流感疫苗，採購費共5430萬元。若同時引入南北半球疫苗，意味單是採購費用或會翻倍至逾億元。

購疫苗一年5430萬 倘打兩針過億

衛生署表示，世衛建議每年只需接種一次流感疫苗，如某地區的流感活躍期在10月後出現，應使用北半球疫苗並在10月起接種；如某流感活躍期在4月後出現，則應使用南半球疫苗及在4月起接種。署方又表示，最新監測數據顯示，本港整體流感活躍程度持續下降，預料本流感季節一至兩周內結束；按現有數據趨勢，中心認為本流感季節延續至今年年底的機率較低。

劉宇隆：不宜倉卒「新加坡做我們又做」

對於應否同時引進南北半球疫苗，身兼疫苗可預防疾病科學委員會主席的港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆昨向本報稱，應小心衡量流感疫苗的效用，不宜倉卒地「新加坡做，我們又做」；他又稱疫苗並非「打得愈多愈好」，因部分研究指每6個月接種疫苗，抗體產生反應反而遲鈍，認為需參考更多數據以評估其對減低重症、死亡及入院率等效用。

劉宇隆並稱，本港每年10月起為市民接種北半球流感疫苗，產生的抗體大概可維持至6月，直至冬季流感結束。以公共衛生角度出發，他認為目前做法最為有效，「投入一元來說，回報最高」。他說公共資源非無限，需視乎疫苗的安全性和效益，以及是否與投入資源成正比等。

另外，許樹昌提到，0至5歲幼童及65歲長者感染流感後的入院率佔最多。雖然流感活躍度開始下降，但醫管局昨表示，過去一周（6月4至10日）內科病牀使用率仍達100%，兒科則為85%，兩者分別較再上周同期減少3個百分點及8個百分點。