立法管建造業拖款 甯漢豪：帶來「良性壓力」

議員：借貸難 公司倒閉或骨牌效應

甯漢豪表示，建造業分包安排普遍，當任何一方拖延付款，對整個供應鏈每個持份者都構成財政壓力，「尤其財政風險承受力較低的中小企」。她說，建造業現時普遍面對合約內容不清晰、上家把現金流壓力轉嫁下家等情况，各層皆有不同拖款原因，故有需要加入條例規管。

選委會界別林筱魯擔心條例會令工程公司承受更大財政壓力。他說過往上家不付款，建築公司仍可透過借貸支付下層分判商，擔心因應現時外界借貸環境、經營環境差，在這個特定時空引入新例，若有公司倒閉，可能產生骨牌效應。

甯漢豪承認條例會為工程公司帶來壓力，但她形容為「良性壓力」，「要有正面的壓力大家才會把事做好。現金流不足要及早準備是公義問題，是應該的，不能說現金流不足就先不付款」。

停工前5天通知 官員：時間足夠

另外，條例列明付款方如未能在限期前還清拖欠款項，申索方有權停工或減慢工程進度，並需於最少5個工作日前通知付款方及業主。發展局常任秘書長（工務）劉俊傑認為，5天時間足夠讓業主介入爭議，盡快處理問題，以免工程延誤。

條例首階段只規管需入則建造合約、總價值500萬元以上的工程或50萬元以上貨品服務合約。涉及業主或立案法團的樓宇維修工程不受規管。