明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

立法管建造業拖款 甯漢豪：帶來「良性壓力」

【明報專訊】立法會《建造業付款保障條例草案》委員會昨開會，草案提出改善合約付款條款及制定解決爭議的法定審裁機制。草案亦列明，付款方（上家）如未能在限期前還清拖欠款項，申索方（下家）有權停工或減慢工程進度。有立法會議員擔心，因經營環境欠佳，會令工程公司承受更大財政壓力。發展局長甯漢豪相信條例可為業界帶來「良性壓力」。

議員：借貸難 公司倒閉或骨牌效應

甯漢豪表示，建造業分包安排普遍，當任何一方拖延付款，對整個供應鏈每個持份者都構成財政壓力，「尤其財政風險承受力較低的中小企」。她說，建造業現時普遍面對合約內容不清晰、上家把現金流壓力轉嫁下家等情况，各層皆有不同拖款原因，故有需要加入條例規管。

選委會界別林筱魯擔心條例會令工程公司承受更大財政壓力。他說過往上家不付款，建築公司仍可透過借貸支付下層分判商，擔心因應現時外界借貸環境、經營環境差，在這個特定時空引入新例，若有公司倒閉，可能產生骨牌效應。

甯漢豪承認條例會為工程公司帶來壓力，但她形容為「良性壓力」，「要有正面的壓力大家才會把事做好。現金流不足要及早準備是公義問題，是應該的，不能說現金流不足就先不付款」。

停工前5天通知 官員：時間足夠

另外，條例列明付款方如未能在限期前還清拖欠款項，申索方有權停工或減慢工程進度，並需於最少5個工作日前通知付款方及業主。發展局常任秘書長（工務）劉俊傑認為，5天時間足夠讓業主介入爭議，盡快處理問題，以免工程延誤。

條例首階段只規管需入則建造合約、總價值500萬元以上的工程或50萬元以上貨品服務合約。涉及業主或立案法團的樓宇維修工程不受規管。

上 / 下一篇新聞

墮假官員騙局兩年 七旬商人失2.6億 245人涉洗黑錢詐騙被捕 多為傀儡戶口持有人
墮假官員騙局兩年 七旬商人失2.6億 245人涉洗黑錢詐騙被捕 多為傀儡戶口持有人
假招聘廣告 騙徒冒連鎖店經理
假招聘廣告 騙徒冒連鎖店經理
醫衛局關注公院事故頻現 限醫管局3個月交報告
醫衛局關注公院事故頻現 限醫管局3個月交報告
體育園地盤重型吊臂車翻側
體育園地盤重型吊臂車翻側
稚子猝死警被控虐兒 官質疑應告更重罪
稚子猝死警被控虐兒 官質疑應告更重罪
男子涉發革命帖文 控國安例煽動罪 已知同類起訴兩宗 不准保釋
男子涉發革命帖文 控國安例煽動罪 已知同類起訴兩宗 不准保釋
鄧：23條罪行敏感 拘控數字不公開 狄志遠：實施初期交代情况 助減外間疑慮
鄧：23條罪行敏感 拘控數字不公開 狄志遠：實施初期交代情况 助減外間疑慮
斥RFA報道不實 「披外衣危國安」
斥RFA報道不實 「披外衣危國安」
指繞過校董「殺校」 大成家教會擬控辦團
指繞過校董「殺校」 大成家教會擬控辦團
4大學直接錄取DSE生增 港大118人最多 中大收11醫科生
4大學直接錄取DSE生增 港大118人最多 中大收11醫科生
申請鬆綁配額增 大橋口岸料更塞車 港車北上增深圳口岸分流
申請鬆綁配額增 大橋口岸料更塞車 港車北上增深圳口岸分流
尖沙嘴君怡9人食物中毒遭票控 灣仔君悅增至15人不適
尖沙嘴君怡9人食物中毒遭票控 灣仔君悅增至15人不適
管道兩死意外 勞處引新職安例提控
管道兩死意外 勞處引新職安例提控
大火5死揭違例 華豐法團罰3萬
大火5死揭違例 華豐法團罰3萬
涉獅子山展字句 陳基裘不認罪
涉獅子山展字句 陳基裘不認罪
改制區選 18至20歲投票人數減逾半 年長者同減 30歲或以下投票率7.49%
改制區選 18至20歲投票人數減逾半 年長者同減 30歲或以下投票率7.49%
陳國基：貧窮線有不足 年內推新概念
陳國基：貧窮線有不足 年內推新概念
疑欲見特首申冤 翁涉政總外襲保安
疑欲見特首申冤 翁涉政總外襲保安
吞內地客逾1.3億 瑞銀前聯席董事囚10年
吞內地客逾1.3億 瑞銀前聯席董事囚10年
校內狎8女生 小學教師囚23月 官斥重複犯案損事主心理 有人萌死念
校內狎8女生 小學教師囚23月 官斥重複犯案損事主心理 有人萌死念
團體見劏房工作組 促完善安置劣質劏房戶
團體見劏房工作組 促完善安置劣質劏房戶
菲傭染麻風 衛生防護中心：傳播風險低
菲傭染麻風 衛生防護中心：傳播風險低
九市速遞：科大國企設10億母基金 穗港兩校創新項目受惠
九市速遞：科大國企設10億母基金 穗港兩校創新項目受惠
九市速遞：廣東補貼港澳青少年研學 每人百元
九市速遞：廣東補貼港澳青少年研學 每人百元
九市速遞：澳門居民可帶外傭到橫琴
九市速遞：澳門居民可帶外傭到橫琴
九市速遞：吸國際中轉客 穗送免費一日遊
九市速遞：吸國際中轉客 穗送免費一日遊
九市速遞：森林生態重要分解者 中山發現新種曱甴緣點大光蠊
九市速遞：森林生態重要分解者 中山發現新種曱甴緣點大光蠊
灣區手記：何為正宗 ／文：尚東美
灣區手記：何為正宗 ／文：尚東美
【Emily】讀醫有咩生存要訣？ 中大醫學院長：跟大隊
【Emily】讀醫有咩生存要訣？ 中大醫學院長：跟大隊
【Emily】立會唞暑放大假 3外訪團「撞地點」
【Emily】立會唞暑放大假 3外訪團「撞地點」
【Emily】模擬大型活動散場潮 啓德站重大事故演習
【Emily】模擬大型活動散場潮 啓德站重大事故演習
【Emily】恒大校長田園Look種竹添綠
【Emily】恒大校長田園Look種竹添綠
【Emily】考察深中通道 港旅界大橋打卡
【Emily】考察深中通道 港旅界大橋打卡