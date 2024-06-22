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港聞二

菲傭染麻風 衛生防護中心：傳播風險低

【明報專訊】近日有傳媒報道一名菲律賓女傭來港工作後確診麻風，僱主憂慮會傳染家人。衛生防護中心昨公布該名30歲女子上月上旬起手臂出現皮疹，其後皮膚組織樣本經化驗後證實對麻風病呈陽性，她目前情况穩定，家居接觸者沒出現病徵，正接受醫學監察。中心強調本港卡介苗接種覆蓋率接近100%，麻風在本港傳播風險低，亦不會輕易透過人傳人傳播。

潛伏期在菲 家居接觸者無病徵

衛生防護中心昨晚公布該名過往健康良好的30歲女子，上月上旬起手臂出現皮疹，同月23日到將軍澳醫院求診及入院治療，皮膚組織樣本經化驗後證實對麻風病呈陽性。初步調查顯示，病人於潛伏期內於菲律賓逗留，並於4月下旬從當地到港，其家居接觸者現時無病徵，正接受醫學監察，會接受進一步評估。

中心：持續接觸數年方會感染

中心指出，麻風是一種由麻風桿菌引致的慢性傳染病，可經由鼻腔飛沫或密切皮膚接觸傳播。麻風只會透過與未經治療的麻風患者持續及密切接觸數月至數年以上方會傳播，不輕易人傳人，亦不因握手、擁抱、共享食物或相鄰而坐等日常社交而傳播。麻風病亦不會透過性接觸傳播或在懷孕期間傳給胎兒。當患者開始接受治療後便不再具傳染性。中心引述世衛指出，有強力證據顯示卡介苗可有效預防麻風感染，而在本港嬰兒於出生後會接種卡介苗，接種覆蓋率一直接近100%。

相關字詞﹕衞生防護中心 外傭 麻風

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