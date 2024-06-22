團體見劏房工作組 促完善安置劣質劏房戶

房屋局表示，出席昨日諮詢會的團體共有29個，包括非政府機構、相關團體及地產代理業界等。

工作組已蒐劏房數據 8月交報告

局方稱工作組自去年10月成立以來，在組長副財政司長黃偉綸和副組長房屋局長何永賢領導下，除聽取不同持份者（包括立法會議員、學者、專業團體、非政府機構、地產代理及相關團體等）的意見外，相關政策局和部門過去大半年已就加強現時針對劏房安全事宜的執法行動、訂立劏房居住環境的最低標準、取締劣質劏房方法等議題，作出多次內部討論並草擬相關方案。

局方又稱，工作組委託的顧問公司已走訪全港不同類型劏房蒐集數據，協助了解現存劏房及相關住戶的最新情况。工作組正積極就有序解決劏房問題撰寫建議方案，並會按計劃於今年8月向特首提交報告。

社協說，據過去調查發現，至少三成劏房會被界定為劣質劏房，估計11萬戶中有3.3萬戶為劣質劏房，情况嚴重，若被取締牽連頗大，促請政府從長計議。劏房支援連線及關注基層住屋聯席則稱，在解決劏房問題上，必須完善現行「劏房租務管制」法例，同時加強執法力度，以確保受影響劏房戶不會因劏房被取締而無家可歸，又或被業主剝削。