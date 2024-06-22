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港聞

港聞二

校內狎8女生 小學教師囚23月 官斥重複犯案損事主心理 有人萌死念

【明報專訊】天水圍某小學男教師涉於2021至2022年間，先後在校內非禮8名女學生，包括在教導功課、學生舉手發問時觸碰其胸部，男教師早前承認12項猥褻侵犯罪，昨於區域法院被判囚23個月。法官香淑嫻斥責被告自私地破壞兒童的成長環境，又列出加刑因素，指被告身為老師，行為違反誠信，事件不但涉及多名年幼事主，被告更重複犯案，影響事主心理健康，有人更曾萌生自殺念頭。

被告Y.W.H（27歲），報稱小學教師；8名女童案發時年齡介乎9至12歲，當中女童A、B、C、X各涉及兩次事件；D、E、F及G各涉及一次事件。

有事主仍懼男性 有人自責

法庭索取5名事主的心理報告，其中A至今對男性感恐懼；B於事情被揭發前曾有自殺念頭、出現創傷後壓力症，需接受心理治療；C不解為何自己會成為被告下手對象，疑惑自己是否有責任；D對事件感震驚；X原對被告印象正面，案發後則感生氣。

心理報告稱被告傾向卸責事主

重犯機率低至中 不宜兒童工作

庭上提及，被告無刑事定罪紀錄，於香港教育大學畢業後做全職教師，犯案後失去工作。被告的心理報告指他並沒有戀童癖，而他事後傾向把責任推到事主身上，悔意流於表面，評估其重犯機率屬低至中，不適宜從事會接觸兒童工作。

求情稱盼向事主道歉 沒涉暴力

辯方求情稱，被告明白無法改變已造成的傷害，希望向所有事主道歉；案件沒涉直接暴力，非禮時隔着衣服和時間短。

香官認為被告沒有作出更嚴重的侵犯行為並不構成求情因素，而即使如此，亦會對事主造成嚴重傷害；考慮到被告主動認罪、以往品格良好及總刑期原則，判處被告就12罪入獄23個月。

案情指出，被告案發時分別為8名事主的班主班、常識科和數學科教師。A、B、D、G及X均指被告觸碰她們胸部或接近胸部位置約3至5次，惟她們只記得部分事件。上課期間，被告曾在A舉手發問時將手放在A胸部及肩膊近胸部位置，又曾觸碰B的胸部和右肩近胸位置，並在解答問題時將手移向D胸部畫圈觸摸數下。C、E、G及X的非禮事件同樣在上課時發生，F則在下樓梯時遭被告從背後摸胸。事主先後把事件告知學校社工揭發事件。

【案件編號：DCCC 377、698/2023】

相關字詞﹕區域法院 非禮 小學教師

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