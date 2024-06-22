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港聞

港聞二

吞內地客逾1.3億 瑞銀前聯席董事囚10年

【明報專訊】瑞銀前員工涉於兩年間轉走內地客戶的銀行款項，涉款逾1.3億港元，客戶發現款項不知去向後由銀行職員報警。被告早前承認兩項洗黑錢罪，還押至昨日於高院判刑。法官表示，涉案黑錢逾億元，被告從中得益，維持奢華生活，包括名車與物業，判刑須具阻嚇性，判處入獄10年。

官：跨國犯案 得名車物業

36歲被告孫健榮曾任瑞銀聯席董事（associate director），另外被控的欺詐和盜竊罪獲法庭存檔處理。法官陳仲衡判刑時提及被告初犯，辯方求情稱被告將因本案無法再從事原先的專業工作。陳官表示，案中洗黑錢款項1.3億港元，孫從罪行得益，包括法拉利、林寶堅尼等名車，以及6棟在中國及英國的物業。陳官考慮案中涉及跨國犯案、被告在控方準備好開審文件後才認罪，加上兩罪刑期須分期執行，最終判囚10年。

求情稱無法從事原先工作

案情指出，孫健榮2014年成為內地于氏夫婦的客戶顧問。于氏2016年稱將人民幣資金調動來港較麻煩，遂同意先將款項匯入孫指定的戶口，由孫轉帳予池姓親人，再匯入于氏夫婦戶口。孫2018年從瑞銀辭職後，于氏夫婦委派另一客戶顧問，發現有1.24億港元差額不知去向。于氏夫婦與孫當面對質，孫訛稱將款項存入一個公司戶口，後來銀行職員報警。

警方在被告寓所發現海外物業的轉讓文件及名車車匙。調查發現，被告戶口有大量美元、英鎊和港元交易，被告向于氏夫婦出示的銀行紀錄全屬虛構。

【案件編號：HCCC77/21】

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