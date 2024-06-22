陳國基：貧窮線有不足 年內推新概念

稱工作包括助「心靈貧窮」者

陳國基接受港台專訪稱，本港現有貧窮線只計算收入，未計算物業資產，加上社會老齡化，退休後無收入的人愈來愈多，變相令貧窮人口增加。他認為貧窮線不精準，無法協助政府制訂政策，無參考價值，故正討論訂立全新概念看待貧窮情况。

他表明不同意外界意見指本港扶貧政策「愈扶愈貧」，因綜援有「兜底」作用，稱扶貧工作亦包括幫助「心靈貧窮」的群體，例如關愛隊上門探訪獨居長者或雙老家庭。

有委員同意 指未涵資產

扶貧委員會委員施麗珊向本報表示，本屆委員會任期本月30日結束，原定月底舉行的會議亦取消，貧窮線的具體檢討方向或需留待新一屆委員會再商討，又指貧窮線確有不完善之處，例如無涵蓋計算資產等。她亦不同意扶貧政策「愈扶愈貧」，稱政府已做很多扶貧工作，惟以前積累較多貧窮問題，建議當局加快改革及深化扶貧政策，檢視優先次序及政府部門之間的配合，以幫助貧窮居民增加收入。

扶貧委員會委員莊太量認為，按住戶人數分組、以每月住戶收入中位數界定貧窮線的做法不理想，因為部分人士可能持有資產或以現金收入，未必能追查到，「有些人不貧窮卻跌入貧窮線」，建議將扶貧對象分類，提供針對性政策。