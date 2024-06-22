改制區選 18至20歲投票人數減逾半 年長者同減 30歲或以下投票率7.49%

去年區選投票率為27.59%，是歷屆最低。選舉事務處昨日公布各年齡層投票率，年輕選民投票率明顯較低，以21至25歲選民6.42%投票率最低，18至20歲及26至30歲的投票率分別為9.23%和8.08%。投票率最高則為66至70歲及71歲或以上兩組選民，分別達43.08%及42.86%（見圖一）。

與2021年改制後首次立法會選舉相比，去年區選30歲以下年輕選民的投票率微升，當中18至20歲「首投族」的投票率增加2.61個百分點，增幅是所有年齡層最多。不過比較實際投票人數，去年區選30歲以下投票選民約4.2萬人，較2021年立選的4.8萬人減少逾一成；同期30歲以下登記選民人數跌近兩成，在選民基數減少下，投票率微升。反觀中老年選民在區選投票率較高，惟相比2021年立選均明顯下跌，51至55歲、56至60歲、61至65歲3組投票率均跌逾6個百分點，66至70歲投票率在兩次選舉中同樣最高，於去年區選亦較2021年立選跌5.4個百分點。

若將投票選民分為18至40歲、41至60歲及61歲或以上3個年齡組別，61歲或以上的選民佔全部登記選民約37％，在去年區選佔整體投票人數55%，是近10年選舉新高；反觀18至40歲佔登記選民人數約28%，在投票選民的整體佔比則為10%。

學者：年輕人感投票無用

劉兆佳：回升待新環境下一代

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，年輕人投票率低是預期之內，稱他們主要是民主派支持者，由於去年區選無民主派候選人「入閘」，且不想增加區議會改制認受性，因此投票意欲較低。劉兆佳預計，待仍就學、在新政治環境成長的下一代有權投票，以及目前的年輕人思想變得務實，年輕人投票率便會回升。對於政府全力宣傳下長者投票率仍低於2021年立選，劉認為其投票率已相對高，估計因區選受重視程度較低，且部分人屬非建制派支持者，令投票率下跌。

港大社科院前院長卜約翰（John Burns）認為，年輕人投票率投票低源於他們不滿選舉改制，其中18至20歲投票率僅個位數，他指出這群是在新選制實施後仍願意登記成為選民的年輕人，反映他們的政治效能感（political efficacy）低，認為投票對改變社會現况無作用。

明報記者