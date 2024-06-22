大火5死揭違例 華豐法團罰3萬

消防處指違規情况已糾正

被告為華豐大廈業主立案法團，承認於2024年4月10日，在九龍華豐大廈身為消防栓或喉轆系統和火警警報系統的擁有人，沒有保持該消防裝置或設備時刻在有效操作狀態；以及沒有安排註冊承辦商每12個月最少檢查一次消防栓或喉轆系統、火警警報系統和手提滅火筒。辯方求情稱法團因要處理大廈維修投標事宜忘記年檢，非刻意，又指控方無提及起火與消防設備有關。

案情顯示，當日約上午7時53分大廈發生火警，同日上午9時30分，調查人員發現地下與一樓的半樓梯平台的手動火警鐘掣沒有響，天台消防泵的主電控制箱亦關閉，負責執行法團決議的大廈行政主任承認過去12個月無委託註冊承辦商檢查消防裝置或設備。

消防處回覆本報稱，根據紀錄，大廈的消防裝置及設備最近一次完成年檢日期為2022年9月21日，消防處2023年11月1日向法團發信，要求設備擁有人須每12個月檢查至少一次，及後處方收到大廈有效的年檢證書。

就設備因缺乏保養或損壞而操作效能不良的情况，處方於火警發生兩天後向法團發出3張「消除火警危險通知書」，要求法團於限期前糾正有關違規情况，消防人員今年6月12日到大廈覆檢，確認相關通知書已獲遵辦。

【案件編號：KTS 8004-8/24】