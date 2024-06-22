明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

管道兩死意外 勞處引新職安例提控

【明報專訊】港鐵旗下圓方商場地底管道去年9月發生兩死工業意外，勞工處昨稱已完成調查，經徵詢律政司意見後，根據《工廠及工業經營條例》及《工廠及工業經營（密閉空間）規例》向承建商、分判商及個別持責者提出共31項檢控，又稱由於意外涉及極嚴重的職安健違法行為，首次根據去年4月生效的職安健修訂法例，循公訴程序向相關持責者提出部分檢控，一經定罪，最高可罰款1000萬元及監禁兩年。

提高罰則 去年4月修訂生效

勞工處發言人表示，絕不容忍違法行為，定必嚴厲執法，竭盡所能保障僱員的職安健。政府早前修例提升職安健罰則，《2023年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例》於去年4月28日生效。

勞工處續稱，去年特別巡查全港各區建築地盤的密閉空間工作，並已修訂《密閉空間工作的安全與健康工作守則》，為密閉空間工作的東主、承建商、合資格人士和核准工人提供實務指引和技術資料，以便遵守相關職安健法例，以保障工人安全及健康，在給予6個月過渡期讓業界準備後，工作守則將於今年11月30日生效。

大判「帥建機電工程」工程經理葉禮彬及二判「沈氏創建」負責人沈玉權早前分別被控於2023年9月23與24日之間，在油麻地柯士甸道西1號圓方金門地盤演藝綜合劇場及地庫延伸部分L2內，非法殺死男子劉浩祥及男子郭伙記。兩人一度還押，直至上周三（12 日）分別獲准以10萬及13萬元現金保釋候訊。兩案押後至9月13日再訊。

相關字詞﹕柯士甸道西地盤工業意外 公訴程序 職安健法例

上 / 下一篇新聞

墮假官員騙局兩年 七旬商人失2.6億 245人涉洗黑錢詐騙被捕 多為傀儡戶口持有人
墮假官員騙局兩年 七旬商人失2.6億 245人涉洗黑錢詐騙被捕 多為傀儡戶口持有人
假招聘廣告 騙徒冒連鎖店經理
假招聘廣告 騙徒冒連鎖店經理
醫衛局關注公院事故頻現 限醫管局3個月交報告
醫衛局關注公院事故頻現 限醫管局3個月交報告
體育園地盤重型吊臂車翻側
體育園地盤重型吊臂車翻側
稚子猝死警被控虐兒 官質疑應告更重罪
稚子猝死警被控虐兒 官質疑應告更重罪
男子涉發革命帖文 控國安例煽動罪 已知同類起訴兩宗 不准保釋
男子涉發革命帖文 控國安例煽動罪 已知同類起訴兩宗 不准保釋
鄧：23條罪行敏感 拘控數字不公開 狄志遠：實施初期交代情况 助減外間疑慮
鄧：23條罪行敏感 拘控數字不公開 狄志遠：實施初期交代情况 助減外間疑慮
斥RFA報道不實 「披外衣危國安」
斥RFA報道不實 「披外衣危國安」
指繞過校董「殺校」 大成家教會擬控辦團
指繞過校董「殺校」 大成家教會擬控辦團
4大學直接錄取DSE生增 港大118人最多 中大收11醫科生
4大學直接錄取DSE生增 港大118人最多 中大收11醫科生
申請鬆綁配額增 大橋口岸料更塞車 港車北上增深圳口岸分流
申請鬆綁配額增 大橋口岸料更塞車 港車北上增深圳口岸分流
尖沙嘴君怡9人食物中毒遭票控 灣仔君悅增至15人不適
尖沙嘴君怡9人食物中毒遭票控 灣仔君悅增至15人不適
大火5死揭違例 華豐法團罰3萬
大火5死揭違例 華豐法團罰3萬
涉獅子山展字句 陳基裘不認罪
涉獅子山展字句 陳基裘不認罪
改制區選 18至20歲投票人數減逾半 年長者同減 30歲或以下投票率7.49%
改制區選 18至20歲投票人數減逾半 年長者同減 30歲或以下投票率7.49%
陳國基：貧窮線有不足 年內推新概念
陳國基：貧窮線有不足 年內推新概念
疑欲見特首申冤 翁涉政總外襲保安
疑欲見特首申冤 翁涉政總外襲保安
吞內地客逾1.3億 瑞銀前聯席董事囚10年
吞內地客逾1.3億 瑞銀前聯席董事囚10年
校內狎8女生 小學教師囚23月 官斥重複犯案損事主心理 有人萌死念
校內狎8女生 小學教師囚23月 官斥重複犯案損事主心理 有人萌死念
團體見劏房工作組 促完善安置劣質劏房戶
團體見劏房工作組 促完善安置劣質劏房戶
菲傭染麻風 衛生防護中心：傳播風險低
菲傭染麻風 衛生防護中心：傳播風險低
立法管建造業拖款 甯漢豪：帶來「良性壓力」
立法管建造業拖款 甯漢豪：帶來「良性壓力」
九市速遞：科大國企設10億母基金 穗港兩校創新項目受惠
九市速遞：科大國企設10億母基金 穗港兩校創新項目受惠
九市速遞：廣東補貼港澳青少年研學 每人百元
九市速遞：廣東補貼港澳青少年研學 每人百元
九市速遞：澳門居民可帶外傭到橫琴
九市速遞：澳門居民可帶外傭到橫琴
九市速遞：吸國際中轉客 穗送免費一日遊
九市速遞：吸國際中轉客 穗送免費一日遊
九市速遞：森林生態重要分解者 中山發現新種曱甴緣點大光蠊
九市速遞：森林生態重要分解者 中山發現新種曱甴緣點大光蠊
灣區手記：何為正宗 ／文：尚東美
灣區手記：何為正宗 ／文：尚東美
【Emily】讀醫有咩生存要訣？ 中大醫學院長：跟大隊
【Emily】讀醫有咩生存要訣？ 中大醫學院長：跟大隊
【Emily】立會唞暑放大假 3外訪團「撞地點」
【Emily】立會唞暑放大假 3外訪團「撞地點」
【Emily】模擬大型活動散場潮 啓德站重大事故演習
【Emily】模擬大型活動散場潮 啓德站重大事故演習
【Emily】恒大校長田園Look種竹添綠
【Emily】恒大校長田園Look種竹添綠
【Emily】考察深中通道 港旅界大橋打卡
【Emily】考察深中通道 港旅界大橋打卡