管道兩死意外 勞處引新職安例提控

【明報專訊】港鐵旗下圓方商場地底管道去年9月發生兩死工業意外，勞工處昨稱已完成調查，經徵詢律政司意見後，根據《工廠及工業經營條例》及《工廠及工業經營（密閉空間）規例》向承建商、分判商及個別持責者提出共31項檢控，又稱由於意外涉及極嚴重的職安健違法行為，首次根據去年4月生效的職安健修訂法例，循公訴程序向相關持責者提出部分檢控，一經定罪，最高可罰款1000萬元及監禁兩年。
提高罰則 去年4月修訂生效
勞工處發言人表示，絕不容忍違法行為，定必嚴厲執法，竭盡所能保障僱員的職安健。政府早前修例提升職安健罰則，《2023年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例》於去年4月28日生效。
勞工處續稱，去年特別巡查全港各區建築地盤的密閉空間工作，並已修訂《密閉空間工作的安全與健康工作守則》，為密閉空間工作的東主、承建商、合資格人士和核准工人提供實務指引和技術資料，以便遵守相關職安健法例，以保障工人安全及健康，在給予6個月過渡期讓業界準備後，工作守則將於今年11月30日生效。
大判「帥建機電工程」工程經理葉禮彬及二判「沈氏創建」負責人沈玉權早前分別被控於2023年9月23與24日之間，在油麻地柯士甸道西1號圓方金門地盤演藝綜合劇場及地庫延伸部分L2內，非法殺死男子劉浩祥及男子郭伙記。兩人一度還押，直至上周三（12 日）分別獲准以10萬及13萬元現金保釋候訊。兩案押後至9月13日再訊。
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