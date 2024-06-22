管道兩死意外 勞處引新職安例提控

提高罰則 去年4月修訂生效

勞工處發言人表示，絕不容忍違法行為，定必嚴厲執法，竭盡所能保障僱員的職安健。政府早前修例提升職安健罰則，《2023年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例》於去年4月28日生效。

勞工處續稱，去年特別巡查全港各區建築地盤的密閉空間工作，並已修訂《密閉空間工作的安全與健康工作守則》，為密閉空間工作的東主、承建商、合資格人士和核准工人提供實務指引和技術資料，以便遵守相關職安健法例，以保障工人安全及健康，在給予6個月過渡期讓業界準備後，工作守則將於今年11月30日生效。

大判「帥建機電工程」工程經理葉禮彬及二判「沈氏創建」負責人沈玉權早前分別被控於2023年9月23與24日之間，在油麻地柯士甸道西1號圓方金門地盤演藝綜合劇場及地庫延伸部分L2內，非法殺死男子劉浩祥及男子郭伙記。兩人一度還押，直至上周三（12 日）分別獲准以10萬及13萬元現金保釋候訊。兩案押後至9月13日再訊。