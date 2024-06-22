尖沙嘴君怡9人食物中毒遭票控 灣仔君悅增至15人不適

食客指餐具污糟黏蝦殼 無冷氣

3名介乎54至82歲的女子本周一（17日）在君怡酒店咖啡屋吃自助午餐，約28小時後出現腹痛、發燒、嘔吐、腹瀉等病徵；4名介乎7至50歲女子翌日吃自助晚餐，約14小時後出現病徵，另一對男女同日吃自助晚餐，約12小時後不適。

中心稱7名食客已求醫，其中3人須入院，一人糞便樣本經化驗後證實對沙門氏菌呈陽性，全部情况穩定。中心初步調查顯示他們曾吃多種食物，包括海鮮冷盤和甜品，呼籲若本周一至二曾光顧該餐廳後出現急性腸胃炎症狀，應盡快求醫，並致電中心熱線2125 2372。

食環署前晚到該食肆調查發現清潔狀况欠妥善，須徹底清潔及消毒，即日起停業，待署方覆檢滿意才可重開。有食客本周一在網站Openrice指該餐廳食物味道很好，但餐具「非常污糟」，桌上剪刀無洗乾淨，疑有蝦殼黏附，水杯和湯碗有污漬，且無開冷氣。本報昨向君怡酒店查詢，未獲回覆。

君悅6人染沙門氏菌 疑因雲呢拿雪糕

6名兒童本月初於灣仔君悅酒店3間食肆吃自家製雪糕後食物中毒。中心昨公布增至9男6女受影響，介乎3至42歲，本月1或2日在該餐廳吃雲呢拿雪糕；6人糞便樣本對沙門氏菌呈陽性，其中4人屬同一組別腸炎沙門氏菌。

食環署與衛生防護中心上周再到酒店視察和抽取食物樣本化驗，至今檢取的雪糕和雲呢拿油樣本、環境樣本和工作人員糞便樣本暫未檢出沙門氏菌。該署將檢視調查結果，如有足夠證據會檢控處所持牌人。