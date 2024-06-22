尖沙嘴君怡9人食物中毒遭票控 灣仔君悅增至15人不適

【明報專訊】接連有酒店餐廳爆發食物中毒，尖沙嘴君怡酒店咖啡屋9名食客本周初進食自助餐的海鮮冷盤及甜品後出現屙嘔及發燒等症狀，其中一人證實感染沙門氏菌。食環署前晚調查發現該食肆清潔狀况欠妥善，票控負責人。該餐廳昨起停業清潔，待署方覆檢滿意才可重開。至於本月初出現食物中毒個案的灣仔君悅酒店3間食肆，衛生防護中心昨公布增至15人受影響，調查發現極可能與進食雲呢拿雪糕有關。
食客指餐具污糟黏蝦殼 無冷氣
3名介乎54至82歲的女子本周一（17日）在君怡酒店咖啡屋吃自助午餐，約28小時後出現腹痛、發燒、嘔吐、腹瀉等病徵；4名介乎7至50歲女子翌日吃自助晚餐，約14小時後出現病徵，另一對男女同日吃自助晚餐，約12小時後不適。
中心稱7名食客已求醫，其中3人須入院，一人糞便樣本經化驗後證實對沙門氏菌呈陽性，全部情况穩定。中心初步調查顯示他們曾吃多種食物，包括海鮮冷盤和甜品，呼籲若本周一至二曾光顧該餐廳後出現急性腸胃炎症狀，應盡快求醫，並致電中心熱線2125 2372。
食環署前晚到該食肆調查發現清潔狀况欠妥善，須徹底清潔及消毒，即日起停業，待署方覆檢滿意才可重開。有食客本周一在網站Openrice指該餐廳食物味道很好，但餐具「非常污糟」，桌上剪刀無洗乾淨，疑有蝦殼黏附，水杯和湯碗有污漬，且無開冷氣。本報昨向君怡酒店查詢，未獲回覆。
君悅6人染沙門氏菌 疑因雲呢拿雪糕
6名兒童本月初於灣仔君悅酒店3間食肆吃自家製雪糕後食物中毒。中心昨公布增至9男6女受影響，介乎3至42歲，本月1或2日在該餐廳吃雲呢拿雪糕；6人糞便樣本對沙門氏菌呈陽性，其中4人屬同一組別腸炎沙門氏菌。
食環署與衛生防護中心上周再到酒店視察和抽取食物樣本化驗，至今檢取的雪糕和雲呢拿油樣本、環境樣本和工作人員糞便樣本暫未檢出沙門氏菌。該署將檢視調查結果，如有足夠證據會檢控處所持牌人。