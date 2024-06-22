申請鬆綁配額增 大橋口岸料更塞車 港車北上增深圳口岸分流

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培稱，珠海口岸要提升設施容量才能解決塞車，短期未有方法，同意當局將港車北上擴至其他口岸疏導，深圳灣口岸會較蓮塘香園圍口岸合適，因連接深圳灣的港深西部公路容量未飽和；而蓮塘香園圍口岸內地出口為交通繁忙的羅湖，「估計都未必歡迎港車」。

張欣宇倡引自動駕駛金巴 疏導珠海客流

港車北上去年7月1日起實施至今近一年，逾6萬輛香港單牌私家車完成申請，上月大橋雙向車流量約36萬車次，日均約1.2萬，較去年同期升約1.2倍；港車北上車輛佔總數約36%。今年車流高峰為2月13日大年初四，當日有20,326架次。

多名議員關注港車北上及港珠澳大橋珠海口岸塞車。麥震宇回應稱，珠海口岸需同時處理港車及澳門車，客流特別大，珠海方已有措施改善，包括增加小客車通道，提升電腦系統增加效率等，局方會與內地商討發布珠海口岸交通的即時信息。議員張欣宇倡引入自動駕駛金巴，令加班不受人手所限；又指大橋為封閉高速公路，金巴屬接駁巴士非常合適。至於港車北上擴至另一口岸，麥稱有進一步資訊會公布。

麥又提到，至今年3月底共接報136宗港車北上在內地交通事故，駐粵辦與內地當局設機制協助，暫未聞業界有困難。至於港車北上會否擴展至其他省份，麥指政策屬粵港澳三地政府協議，會視乎需求再與內地商討。

擴至其他省 運物局：視乎需求與內地商討

政府提出新措施，延長禁區紙有效期至5年，以及按風險評估考慮，豁免已參與港車北上等計劃車輛毋須再申請禁區紙，今年底或明年初提出修例，明年內實施。另現有2800個港澳私家車常規配額，只限港澳兩地均有註冊或在澳門有關連香港公司，以及在澳工作港人申請；政府擬增5000個配額，研究部分新配額豁免在澳門工作要求，只要是港人及本港公司便可申請。

民建聯陳恒鑌問可否統一不同口岸禁區紙；運輸署助理署長郭惠英透露，署方正更新系統，年底完成後一張禁區紙將涵蓋多個口岸。