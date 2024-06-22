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4大學直接錄取DSE生增 港大118人最多 中大收11醫科生

【明報專訊】中學文憑試（DSE）下月17日放榜，各資助大學此前可透過學校推薦直接錄取計劃（SNDAS）招收應屆考生。本報昨向八大查詢申請，香港大學、中文大學、科技大學及理工大學均稱，較去年招收更多SNDAS學生，增幅約16.8%至93.5%不等，其中港大取錄118人，為八大最多，其餘4間大學則未透露取錄人數。中大透過這項計劃，取錄11名醫科生。

港大擬涵蓋更多課程

自2022/23學年起推行的SNDAS，迄今涵蓋八大合共227個學士課程。港大昨表示，現有42個課程參與SNDAS，今屆共接獲逾200宗申請，最終錄取118人，較去年的101人增16.8%。校方續稱，較受歡迎的課程涵蓋人文學科、商科、教育、工程、醫學與健康、理學等，鼓勵中學下學年續踴躍提名，大學將「積極考慮提供更多指定課程參與此計劃」。

中大回覆稱，經SNDAS錄取55名學生，按年增44.7%，最受歡迎的首3個課程分別為健康與體育運動科學、內外全科醫學士課程及理學；醫科招收11人，佔25名醫科申請者44%。

科大飈升九成

科大取錄60人，較去年的31人翻近倍（約93.5%），將向所有經計劃招收的新生發放一筆過5萬元學金。理大亦已向53名申請人發出取錄通告，較去年多71%。

城大明年擴至56課程

城大表示，現有27個課程參與SNDAS，近四成申請者獲直接取錄，將入讀「環球精研與創科課程」等課程，會於2025/26學年將SNDAS擴展至56個課程。嶺大表示，校內18個課程已全數納入SNDAS，申請人獲取錄的成功率約46%。

浸會大學及教育大學則未透露SNDAS取錄人數及比率，稱已通知獲取錄的學生。浸大透露，最多人報讀的首3個課程分別為創意產業音樂、遊戲設計與動畫主修及體育及康樂管理。

相關字詞﹕學校推薦直接錄取計劃

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