指繞過校董「殺校」 大成家教會擬控辦團

質疑「非正常程序」

大成小學家教會主席兼家長校董潘妍均聯同數名學生家長，昨到法律援助署遞交申請，擬以家長身分入稟控告孔教學院。潘妍均表示，孔教學院宣布停辦學校前不曾告知法團校董會，亦沒經校內開會討論、決定，質疑做法「不是正常程序」；又稱「作為家長，不容許他們愈來愈過分，讓事情繼續發酵」，強調行動與法團校董會無關。

校長稱不知入禀 難表態

大成小學校長袁潘淑嫻昨回覆本報表示，事前不知悉有學生家長打算入稟控告孔教學院，更不曾與家長商討，難言支持或反對，「現階段只想孔教學院撤回停辦決定」。

孔教學院與校長、部分校董等就停辦決定及過渡爭議不斷，教育局周一（17日）宣布學校「管理失效」，將引用《教育條例》委任校董加入學校法團校董會。教育局昨回覆稱，正積極處理委任校董加入大成小學法團校董會的程序，「有信心新成員的加入可幫助校董會就事件作出有序及全面的討論」，並重申一直提醒辦學團體須與學校校董、教職員、家長及校友等持分者做好溝通和過渡安排，並以保障學生福祉為首要考慮。

孔教學院大成小學今學年（2023/24）獲教育局「派0班」，現屆小一轉以私立營運，到今年9月原已可「復活」，重獲局方資助開辦一班小一，惟辦學團體孔教學院上周六（15日）突然宣布學校將於2025/26學年結束後停辦。該校校長及部分校董其後召開記者會，批評辦團「一手毁滅自己個親生仔」，促請收回停辦決定。