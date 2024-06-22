明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

指繞過校董「殺校」 大成家教會擬控辦團

【明報專訊】孔教學院早前宣布將於2025/26學年結束後停辦屬校大成小學，遭該校校長、部分校董等反對。事隔數天，該校數名學生家長昨午到法律援助署申請法援，聲言擬控告辦學團體孔教學院，認為辦學團體在沒知會法團校董會下決定停辦有違程序，並要求撤回決定。

質疑「非正常程序」

大成小學家教會主席兼家長校董潘妍均聯同數名學生家長，昨到法律援助署遞交申請，擬以家長身分入稟控告孔教學院。潘妍均表示，孔教學院宣布停辦學校前不曾告知法團校董會，亦沒經校內開會討論、決定，質疑做法「不是正常程序」；又稱「作為家長，不容許他們愈來愈過分，讓事情繼續發酵」，強調行動與法團校董會無關。

校長稱不知入禀 難表態

大成小學校長袁潘淑嫻昨回覆本報表示，事前不知悉有學生家長打算入稟控告孔教學院，更不曾與家長商討，難言支持或反對，「現階段只想孔教學院撤回停辦決定」。

孔教學院與校長、部分校董等就停辦決定及過渡爭議不斷，教育局周一（17日）宣布學校「管理失效」，將引用《教育條例》委任校董加入學校法團校董會。教育局昨回覆稱，正積極處理委任校董加入大成小學法團校董會的程序，「有信心新成員的加入可幫助校董會就事件作出有序及全面的討論」，並重申一直提醒辦學團體須與學校校董、教職員、家長及校友等持分者做好溝通和過渡安排，並以保障學生福祉為首要考慮。

孔教學院大成小學今學年（2023/24）獲教育局「派0班」，現屆小一轉以私立營運，到今年9月原已可「復活」，重獲局方資助開辦一班小一，惟辦學團體孔教學院上周六（15日）突然宣布學校將於2025/26學年結束後停辦。該校校長及部分校董其後召開記者會，批評辦團「一手毁滅自己個親生仔」，促請收回停辦決定。

相關字詞﹕大成小學

上 / 下一篇新聞

墮假官員騙局兩年 七旬商人失2.6億 245人涉洗黑錢詐騙被捕 多為傀儡戶口持有人
墮假官員騙局兩年 七旬商人失2.6億 245人涉洗黑錢詐騙被捕 多為傀儡戶口持有人
假招聘廣告 騙徒冒連鎖店經理
假招聘廣告 騙徒冒連鎖店經理
醫衛局關注公院事故頻現 限醫管局3個月交報告
醫衛局關注公院事故頻現 限醫管局3個月交報告
體育園地盤重型吊臂車翻側
體育園地盤重型吊臂車翻側
稚子猝死警被控虐兒 官質疑應告更重罪
稚子猝死警被控虐兒 官質疑應告更重罪
男子涉發革命帖文 控國安例煽動罪 已知同類起訴兩宗 不准保釋
男子涉發革命帖文 控國安例煽動罪 已知同類起訴兩宗 不准保釋
鄧：23條罪行敏感 拘控數字不公開 狄志遠：實施初期交代情况 助減外間疑慮
鄧：23條罪行敏感 拘控數字不公開 狄志遠：實施初期交代情况 助減外間疑慮
斥RFA報道不實 「披外衣危國安」
斥RFA報道不實 「披外衣危國安」
4大學直接錄取DSE生增 港大118人最多 中大收11醫科生
4大學直接錄取DSE生增 港大118人最多 中大收11醫科生
申請鬆綁配額增 大橋口岸料更塞車 港車北上增深圳口岸分流
申請鬆綁配額增 大橋口岸料更塞車 港車北上增深圳口岸分流
尖沙嘴君怡9人食物中毒遭票控 灣仔君悅增至15人不適
尖沙嘴君怡9人食物中毒遭票控 灣仔君悅增至15人不適
管道兩死意外 勞處引新職安例提控
管道兩死意外 勞處引新職安例提控
大火5死揭違例 華豐法團罰3萬
大火5死揭違例 華豐法團罰3萬
涉獅子山展字句 陳基裘不認罪
涉獅子山展字句 陳基裘不認罪
改制區選 18至20歲投票人數減逾半 年長者同減 30歲或以下投票率7.49%
改制區選 18至20歲投票人數減逾半 年長者同減 30歲或以下投票率7.49%
陳國基：貧窮線有不足 年內推新概念
陳國基：貧窮線有不足 年內推新概念
疑欲見特首申冤 翁涉政總外襲保安
疑欲見特首申冤 翁涉政總外襲保安
吞內地客逾1.3億 瑞銀前聯席董事囚10年
吞內地客逾1.3億 瑞銀前聯席董事囚10年
校內狎8女生 小學教師囚23月 官斥重複犯案損事主心理 有人萌死念
校內狎8女生 小學教師囚23月 官斥重複犯案損事主心理 有人萌死念
團體見劏房工作組 促完善安置劣質劏房戶
團體見劏房工作組 促完善安置劣質劏房戶
菲傭染麻風 衛生防護中心：傳播風險低
菲傭染麻風 衛生防護中心：傳播風險低
立法管建造業拖款 甯漢豪：帶來「良性壓力」
立法管建造業拖款 甯漢豪：帶來「良性壓力」
九市速遞：科大國企設10億母基金 穗港兩校創新項目受惠
九市速遞：科大國企設10億母基金 穗港兩校創新項目受惠
九市速遞：廣東補貼港澳青少年研學 每人百元
九市速遞：廣東補貼港澳青少年研學 每人百元
九市速遞：澳門居民可帶外傭到橫琴
九市速遞：澳門居民可帶外傭到橫琴
九市速遞：吸國際中轉客 穗送免費一日遊
九市速遞：吸國際中轉客 穗送免費一日遊
九市速遞：森林生態重要分解者 中山發現新種曱甴緣點大光蠊
九市速遞：森林生態重要分解者 中山發現新種曱甴緣點大光蠊
灣區手記：何為正宗 ／文：尚東美
灣區手記：何為正宗 ／文：尚東美
【Emily】讀醫有咩生存要訣？ 中大醫學院長：跟大隊
【Emily】讀醫有咩生存要訣？ 中大醫學院長：跟大隊
【Emily】立會唞暑放大假 3外訪團「撞地點」
【Emily】立會唞暑放大假 3外訪團「撞地點」
【Emily】模擬大型活動散場潮 啓德站重大事故演習
【Emily】模擬大型活動散場潮 啓德站重大事故演習
【Emily】恒大校長田園Look種竹添綠
【Emily】恒大校長田園Look種竹添綠
【Emily】考察深中通道 港旅界大橋打卡
【Emily】考察深中通道 港旅界大橋打卡