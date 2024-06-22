斥RFA報道不實 「披外衣危國安」

指未查證 無新聞道德

政府澄清，香港居民如因不在港而未能在指定限期內換領新身分證，返港後30日內補辦換證即不屬違法，又斥報道刊登前沒向政府查詢，沒有查證事實，違背傳媒專業操守，毫無基本新聞道德。

鄧炳強提到，自由亞洲電台於1996年由美國國會授權成立，資金由美國政府提供，多年來發布反華言論；該電台在《維護國家安全條例》生效後撤出香港，質疑他們利用不準確消息煽動仇恨，在有犯法意圖下離港，鄧形容是「披着媒體外衣，其實從事危害國家及香港安全行為」。至於有否跟進行動，鄧稱如任何人違反或懷疑違反任何國安條例，當局會依法蒐證，若有證據會拘控。

政府昨對自由亞洲電台有關失實報道表達強烈不滿和予以嚴厲譴責，稱宣布舊款身分證失效做法與以往的全民換證計劃一致，絕不存在任何威嚇成分。

傳記協大會受監視

鄧：受恐嚇歡迎報警

另外，香港記者協會今日將舉行周年會員大會及執委會選舉，記協稱有會員接獲來歷不明信息，指會議或遭執法機關監視，提醒與會議「保持距離」。記協則稱無收到有關消息，不認為根據《職工會條例》舉行的大會會涉及任何法律風險。被問到監視一事是否屬實，鄧炳強重申記協不獲認受，與「黑暴」同一陣線，但若任何人覺得受恐嚇，歡迎隨時報警。