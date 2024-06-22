鄧：23條罪行敏感 拘控數字不公開 狄志遠：實施初期交代情况 助減外間疑慮

國安法後累計299人被捕

鄧炳強透露，自《香港國安法》實施以來，299人因國家安全和相關案件被捕，其中175人被控，156人已被定罪或等待判刑，當中包括《維護國家安全條例》及《香港國安法》相關罪行。

被問到當局以往會公布《港區國安法》拘捕行動、罪類分項等，為何同屬國安範疇的《維護國家安全條例》不提供罪類分項數字，鄧重申《維護國家安全條例》相關罪行和細節較敏感，當提出檢控時，法庭及公眾會知悉。鄧又稱暫未接獲7月1日遊行及集會申請。

翻查資料，警方國安處上月首度引用《維護國家安全條例》，以涉違「煽動意圖的相關罪行」拘捕還押中的前支聯會副主席鄒幸彤等8人，指他們今年4月起在facebook專頁「小彤群抽會」，利用「某個將至的敏感日子」，持續發布具煽動意圖的帖文。

另外，一名27歲男子涉身穿「光時」上衣和戴黃色「FDNOL」口罩，本月被控「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪還押；58歲男子涉在社交媒體發布含「革命」字眼的內容，被控「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪還押（見另稿）。

新思維議員狄志遠建議政府就執法情况應提高透明度，指執法數字最能展示條例不影響港人自由及權利，否則在資訊不透明下，市民或對執行情况存疑。他稱，大眾關注《維護國家安全條例》落實情况，若政府在條例落實首兩年多交代執法情况，有助減少坊間因落實《基本法》23條而影響自由的憂慮。

網絡安全法冀年內提草案

保安局昨在撲滅罪行委員會會議後交代今年首5個月罪案數字，共錄得36,940宗案件，較去年同期增3%，主要因爆竊、勒索及盜竊案增加（見表），其中爆竊案升幅達37.3%，相信因為多市民外遊。

佔整體罪案逾四成的詐騙案則較去年同期減42宗。鄧指近年詐騙案一直上升，今次見回落，惟數字仍高企，故須繼續遏止。

局方正就加強保護關鍵基礎設施立法，訂明設施營運者的網絡安全責任，鄧炳強說下月2日將向保安事務委員會諮詢立法框架，冀今年內提交草案。他指立法旨在訂定營運者責任，包括按基準建立防禦管理體系、制定電腦系統安全計劃等。他強調不涉存取市民個人資料，主要規管大型機構，若有人指立法是侵害個人私隱及規管網絡運作，屬煽動恐懼。