男子涉發革命帖文 控國安例煽動罪 已知同類起訴兩宗 不准保釋

最高可判囚7年

控罪書顯示，案件主管隸屬警方國安處。被告區健威（58歲）報稱無業，被控於今年3月23日至6月19日（包括首尾兩日），在香港明知刊物具煽動意圖而發布該等刊物，即在YouTube、facebook及X發布陳述、相片及或圖片，具意圖引起中國公民、香港永久居民或在特區的人，對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；引起中國公民、香港永久居民或在特區的人，對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；及或煽惑他人作出不遵守特區法律，或不服從根據特區法律發出的命令的作為。

控方昨呈上律政司同意檢控書，申請將案件押後，以待警方檢查被告身上和家中的兩部電話、兩部桌上電腦和3部手提電腦。辯方無保釋申請，主任裁判官蘇文隆下令被告還押至8月7日再訊。

引23條提控 律政司稱無數據

翻查已提堂案件資料，男子諸啓邦涉於本月12日身穿「光時」上衣和戴黃色「FDNOL」口罩，本月14日被控《維護國家安全條例》下「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪」，不准保釋，還押至8月7日再訊。本報向律政司查詢，連同被告區健威，當局是否兩度引用該條例的煽動罪提控，律政司表示沒有備存相關數據。

【案件編號：WKCC 2719/24】