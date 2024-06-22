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醫衛局關注公院事故頻現 限醫管局3個月交報告

【明報專訊】公立醫院近日醫療和設施事故頻現，醫衛局長盧寵茂昨稱高度關注，認為事故反映公營醫療系統管理「亟待改進」，已責成醫管局全面檢視管理問題和改革需要，3個月內交報告及建議。醫管局稱已啟動程序，安排委任合適人選及展開工作。綜合消息，盧未獲詳細解釋近日事故來龍去脈等，極不滿醫管局處理手法，醫管局料將成立檢討委員會，最快下周「埋班」。

醫管局料成立檢討委員會

近期公院出現多宗事故，仁濟醫院上月底有女童縫針後心跳停頓，家屬報警要求調查；伊利沙伯醫院周三（19日）晚上公布有病人被插錯胃喉後危殆，同晚廣華醫院新大樓手術室供電出問題，院方即晚深夜公布。

盧寵茂昨稱已去信醫管局主席表達高度關注近期事故，責成該局從速跟進，並指示全面和獨立檢討公院系統問題，包括醫療程序依從監察機制、員工考核及管理層問責、內部風險管理系統，以及事故應變、溝通和公布安排等。他稱將視乎報告慎重審視醫管局體制及改革需要。

消息：事故欠交代 盧寵茂不滿

醫管局主席范鴻齡稱正積極跟進，病人安全是局方最優先考慮，會檢討事故並汲取教訓；該局行政總裁高拔陞稱理解公眾對事故關注。據悉醫管局將成立檢討委員會，不排除邀請非該局的醫學界代表及議員等加入。

盧寵茂周四上午見記者回應伊院和廣華事故時，未提不滿醫管局處理。據悉，盧當時無意主動回應事件。有知情人士透露，醫管局未有向醫衛局清晰交代事故詳情，令盧極不滿，且有議員要求下月立法會衛生事務委員會加插議程討論公院事故，終令盧約30小時內態度急變。

據悉，廣華醫院原擬昨早見傳媒交代停電及屬同一聯網的伊院插錯胃喉事故，終無實行。翻查資料，伊院事故根源分析委員會主席由廣華行政總監出任。

立會加插議程討論

立法會衛生事務委員會主席陳凱欣確認已批准加插議程，正待醫衛局回覆。她說插胃喉是常見程序，院方遲遲未能解釋事故因由，引起公眾疑慮，認為盧寵茂表達關注無助挽回社會信心，促醫管局見傳媒交代。她期望醫管局檢討事故內部通報程序，釐定各關卡包括向醫衛局通報時限，以及制訂對外公布準則等。

醫衛界議員林哲玄稱，廣華新大樓落成一年連生問題是響起警號，建議檢視兩個「十年醫院發展計劃」項目工程監督有否不足，否則「新醫院與舊無分別」，影響將來醫療體系應對人口老化能力，另建議由醫管局高層次統領醫院發展。他關注近期多宗醫療事故是公院流失大量資深醫護的後果，要檢視如何應對人手「青黃不接」。

相關字詞﹕林哲玄 陳凱欣 停電 胃喉 廣華醫院 伊利沙伯醫院 仁濟醫院 盧寵茂 醫管局 醫務衛生局

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