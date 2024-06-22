假招聘廣告 騙徒冒連鎖店經理

受害或行騙 同涉學生

警方偵破73宗騙案，網上求職騙案佔16宗，拘捕82男32女，介乎19至74歲，報稱職業包括家庭主婦和學生等。受害事主達163人，不少為學生，亦有專業人士，損失額介乎1000元至2070萬元，最大額為一名退休人士誤墮涉假冒公安的「猜猜我是誰」騙局。

黃大仙警區科技及財富罪案組督察吳澤鉅稱，3至5月多名市民報案指，有騙徒訛稱任職擁有不少分店的本地知名集團，即餐飲、烘焙或卡拉OK店經理，在社交媒體刊登假招聘廣告，要求事主繳交數千至數萬元保證金或行政費後失聯。警方鎖定一個本地詐騙集團，拘捕1骨幹及3傀儡戶口持有人，稱成員隨機致電知名連鎖集團分店，假扮其他分店經理騙取目標分店員工姓名和職銜，用於假招聘廣告。警方提醒年輕人慎選信譽良好的求職網站，提防高額回報招聘廣告及避免在工作前向僱主付費。