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港聞一

假招聘廣告 騙徒冒連鎖店經理

【明報專訊】警方本月3至20日展開代號「破標」行動，主要針對網上求職騙案，114人涉詐騙、以欺騙手段取得財產及洗黑錢罪被捕，涉款7354萬元。有網上求職騙案集團骨幹落網，其成員涉冒認知名連鎖集團分店經理，隨機致電騙取其他分店員工資料，並將相關名字和職銜用於假招聘廣告以增加可信性，要求事主繳付保證金或行政費後失聯。

受害或行騙 同涉學生

警方偵破73宗騙案，網上求職騙案佔16宗，拘捕82男32女，介乎19至74歲，報稱職業包括家庭主婦和學生等。受害事主達163人，不少為學生，亦有專業人士，損失額介乎1000元至2070萬元，最大額為一名退休人士誤墮涉假冒公安的「猜猜我是誰」騙局。

黃大仙警區科技及財富罪案組督察吳澤鉅稱，3至5月多名市民報案指，有騙徒訛稱任職擁有不少分店的本地知名集團，即餐飲、烘焙或卡拉OK店經理，在社交媒體刊登假招聘廣告，要求事主繳交數千至數萬元保證金或行政費後失聯。警方鎖定一個本地詐騙集團，拘捕1骨幹及3傀儡戶口持有人，稱成員隨機致電知名連鎖集團分店，假扮其他分店經理騙取目標分店員工姓名和職銜，用於假招聘廣告。警方提醒年輕人慎選信譽良好的求職網站，提防高額回報招聘廣告及避免在工作前向僱主付費。

相關字詞﹕騙案 詐騙 警方

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