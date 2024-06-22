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墮假官員騙局兩年 七旬商人失2.6億 245人涉洗黑錢詐騙被捕 多為傀儡戶口持有人

【明報專訊】警方新界北總區本月展開「馭浪」行動，以「洗黑錢」及「以欺騙手段取得財產」等罪拘捕245人，當中主要是收取騙款的傀儡戶口持有人，涉及179宗騙案，涉款5.4億元。最大額的假冒官員騙案中，70歲女商人收到自稱內地執法人員的騙徒來電，為配合「調查」，兩年先後轉帳2.6億元至指定戶口。

新界北總區科技及財富罪案組署理總督察盧震綱表示，70歲女事主2022年2月接到自稱內地執法人員的騙徒來電，騙徒指控她涉嫌洗黑錢，指示她開設6個本地銀行帳戶、下載手機應用程式及提供該6個帳戶的銀行號碼及密碼，聲稱要審查資金來源，完成審查後歸還資金。

聲稱審查資金來源 會還款

事主及後在兩年間先後將2.6億元存入該6個戶口，至今年1月騙徒聲稱完成審查，相約事主在香港一間銀行外歸還資金，騙徒沒出現且失聯，事主始覺受騙報案，惟資金已被轉往44個戶口。據悉，事主已婚及育有子女，從事顧問工作，她分66次將資金轉至騙徒指示她開設的6個戶口，當中約1億多元為積蓄，其餘從朋友及財務公司借錢。

新界北總區本月6至18日展開行動，以「洗黑錢」及「以欺騙手段取得財產」等罪拘捕164男81女，介乎14至74歲，17人是外籍。行動中涉及179宗騙案，包括54宗電騙、39宗投資騙案及34宗網上求職騙案，共637人受害。警方指騙徒利用學生未成熟心智、非華裔人士不熟悉本地法律，以數千元招徠，吸引他們租借及出售個人戶口。警方呼籲市民勿出售銀行戶口，免招法律責任。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕提防騙子 商人 假冒官員騙案 詐騙 騙案

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