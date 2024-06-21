【Emily】盧寵茂土壤生育論惹議員炮轟

盧稱生殖力非僅種子問題 林琳：打擊女性

多名議員發言時促請改善輔助生育政策，包括公立醫院不應僅為40歲以下女性提供輔助生育服務、應延長雪卵期限到使用者55歲。新民黨主席葉劉淑儀話，對年紀大嘅人，生育對佢哋而言十分寶貴，「『有仔趁嫩生』對好多職業女性係諷刺，我本人係39歲先至生一個細路哥，亦用咗生殖科技」。葉太又指盧寵茂致力禁煙，但提高生育率同樣重要，「邊樣更符合公眾利益？我希望（醫務）衛生局反省吓」。

盧寵茂總結發言時，重申鼓勵市民喺「最佳育齡期」及早生育，「我希望無不孕問題嘅夫婦，唔好以為可以藉住輔助生育幫助，而錯過最佳育齡期」。「我個人係以身作則，亦都身體力行……我鼓勵年輕人必須做好人生規劃，特別喺家庭方面，唔好將來後悔。有仔女係上天畀我哋好大嘅恩賜。」佢表示公營醫療資源有限，只有10名相關專科醫生，若擴闊輔助生育服務對象，結果會減少健康嬰兒出世機會。佢又話會同民青局商討，協助青年尋找合適對象及早生育，「內地做好多嘢，喺公園、公共地方做一啲媒人嘅工作」。

去年以41之齡懷孕嘅林琳回應時頗激動，「原來因為我嘅土壤唔好，所以我生唔到仔。局長你今日咁樣講，我相信對所有就算冇生育問題嘅女性，都係一個好大嘅打擊……我相信你係話畀全香港女人聽，都係唔好生仔啦，咁鬼危險」。佢認為遲婚為本港現實問題，政府應扶助有心生育市民，「唔係個個好似局長你咁，金童玉女廿幾歲讀書、結婚、生仔一鑊過㗎！」議案最終獲一致支持通過。